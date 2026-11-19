24 Канал зібрав п'ять атмосферних фільмів золотого Голлівуду, які сподобаються шанувальникам "Віднесених вітром". Тут кохання межує з ненавистю, сімейні таємниці не дають спокою, а за красивими фасадами ховаються зовсім не красиві історії.

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"Єзавель", 1938

Жанр: історична драма, мелодрама

IMDb: 7,4



Новий Орлеан XIX століття. Джулі Марсден – заможна, вродлива та неймовірно вперта дівчина, яка звикла отримувати все, чого забажає. Коли наречений не приділяє їй достатньо уваги, вона вирішує провчити його, з'явившись на престижному балу в зухвалій червоній сукні замість традиційної білої. Однак маленький модний бунт обертається великим скандалом. Джулі втрачає коханого, але миритися з поразкою категорично не збирається.

Чому варто подивитися: якщо Скарлетт О'Гара була вашою улюбленою героїнею, Джулі Марсден точно припаде до душі. Вона така ж горда, егоїстична та здатна перетворити будь-яку романтичну історію на справжню катастрофу.



"Єзавель": дивитись трейлер

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"Буремний перевал", 1939

Жанр: романтична драма, готична мелодрама

IMDb: 7,5

На похмурих англійських пустищах розгортається історія кохання Кетрін та Гіткліфа. Вони зростають разом і з дитинства відчувають особливий зв'язок, однак соціальна нерівність, гордість і необдумані рішення руйнують їхнє щастя. Кетрін обирає багатшого чоловіка, а відкинутий Гіткліф вирішує помститися всім, хто колись його принизив.

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Чому варто подивитися: це історія про кохання, яке давно перестало бути здоровим, але від того не стало менш пристрасним. Тут є все: ревнощі, помста, величезні маєтки, трагічні рішення та атмосфера, від якої мороз іде шкірою.



"Буремний перевал": дивитись трейлер

"Ребекка", 1940

Жанр: психологічний трилер, готична мелодрама

IMDb: 8,0

Молода скромна дівчина знайомиться із заможним вдівцем Максимом де Вінтером. Роман розвивається стрімко, і незабаром вона стає його дружиною та переїжджає до розкішного англійського маєтку Мандерлі. Здавалося б, життя вдалося: багатий чоловік, величезний будинок і жодної потреби працювати.

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Чому варто подивитися: це розкішна суміш романтики, психологічних ігор і моторошних сімейних таємниць. Альфред Гічкок майстерно доводить, що для справжнього жаху не потрібні монстри. Іноді достатньо величезного будинку, дивної прислуги та чоловіка, який явно щось приховує.



"Ребекка": дивитись трейлер

"Гігант", 1956

Жанр: епічна драма, романтика, вестерн

IMDb: 7,6

Заможний техаський землевласник Джордан Бенедикт одружується з красунею Леслі та привозить її на своє величезне ранчо. Однак молода дружина не поспішає миритися з місцевими традиціями та патріархальними правилами. Тим часом амбітний працівник ранчо Джетт Рінк мріє розбагатіти й поступово стає серйозним суперником родини Бенедиктів..

Чому варто подивитися: це, мабуть, один із найближчих за розмахом фільмів до "Віднесених вітром". Тут є величезні маєтки, сімейні драми, багатство, історичні зміни й неймовірні актори.



"Гігант": дивитись трейлер

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"Король і я", 1956

Жанр: історична мелодрама, мюзикл

IMDb: 7,4

XIX століття. Британська вчителька Анна Леоновенс приїжджає до Сіаму, щоб навчати численних дітей місцевого короля. Однак дуже швидко розуміє, що найбільш неслухняний учень у цьому палаці – сам монарх. Король звик, що всі беззаперечно виконують його накази, а Анна не збирається мовчати й підкорятися його примхам. Між ними починається справжня боротьба характерів, яка поступово переростає у взаємну повагу та складні романтичні почуття.

Чому варто подивитися: це старий Голлівуд у всій його красі. Розкішні декорації, неймовірні костюми, бали, музика та актори, від яких складно відірвати погляд.

"Король і я": дивитись трейлер

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