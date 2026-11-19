Обожнюєте "Віднесених вітром", тоді ці 5 голлівудських шедеврів подарують схожі емоції
Колись Голлівуд умів знімати кіно з таким розмахом, що навіть звичайне освідчення в коханні виглядало як подія державного масштабу. Розкішні маєтки, пишні сукні, пристрасті на межі здорового глузду та героїні, які могли зруйнувати кілька життів, навіть не зіпсувавши зачіски. Саме за це ми й любимо стару кінокласику.
24 Канал зібрав п'ять атмосферних фільмів золотого Голлівуду, які сподобаються шанувальникам "Віднесених вітром". Тут кохання межує з ненавистю, сімейні таємниці не дають спокою, а за красивими фасадами ховаються зовсім не красиві історії.
"Єзавель", 1938
Жанр: історична драма, мелодрама
IMDb: 7,4
Новий Орлеан XIX століття. Джулі Марсден – заможна, вродлива та неймовірно вперта дівчина, яка звикла отримувати все, чого забажає. Коли наречений не приділяє їй достатньо уваги, вона вирішує провчити його, з'явившись на престижному балу в зухвалій червоній сукні замість традиційної білої. Однак маленький модний бунт обертається великим скандалом. Джулі втрачає коханого, але миритися з поразкою категорично не збирається.
Чому варто подивитися: якщо Скарлетт О'Гара була вашою улюбленою героїнею, Джулі Марсден точно припаде до душі. Вона така ж горда, егоїстична та здатна перетворити будь-яку романтичну історію на справжню катастрофу.
"Єзавель": дивитись трейлер
"Буремний перевал", 1939
Жанр: романтична драма, готична мелодрама
IMDb: 7,5
На похмурих англійських пустищах розгортається історія кохання Кетрін та Гіткліфа. Вони зростають разом і з дитинства відчувають особливий зв'язок, однак соціальна нерівність, гордість і необдумані рішення руйнують їхнє щастя. Кетрін обирає багатшого чоловіка, а відкинутий Гіткліф вирішує помститися всім, хто колись його принизив.
Чому варто подивитися: це історія про кохання, яке давно перестало бути здоровим, але від того не стало менш пристрасним. Тут є все: ревнощі, помста, величезні маєтки, трагічні рішення та атмосфера, від якої мороз іде шкірою.
"Буремний перевал": дивитись трейлер
"Ребекка", 1940
Жанр: психологічний трилер, готична мелодрама
IMDb: 8,0
Молода скромна дівчина знайомиться із заможним вдівцем Максимом де Вінтером. Роман розвивається стрімко, і незабаром вона стає його дружиною та переїжджає до розкішного англійського маєтку Мандерлі. Здавалося б, життя вдалося: багатий чоловік, величезний будинок і жодної потреби працювати.
Чому варто подивитися: це розкішна суміш романтики, психологічних ігор і моторошних сімейних таємниць. Альфред Гічкок майстерно доводить, що для справжнього жаху не потрібні монстри. Іноді достатньо величезного будинку, дивної прислуги та чоловіка, який явно щось приховує.
"Ребекка": дивитись трейлер
"Гігант", 1956
Жанр: епічна драма, романтика, вестерн
IMDb: 7,6
Заможний техаський землевласник Джордан Бенедикт одружується з красунею Леслі та привозить її на своє величезне ранчо. Однак молода дружина не поспішає миритися з місцевими традиціями та патріархальними правилами. Тим часом амбітний працівник ранчо Джетт Рінк мріє розбагатіти й поступово стає серйозним суперником родини Бенедиктів..
Чому варто подивитися: це, мабуть, один із найближчих за розмахом фільмів до "Віднесених вітром". Тут є величезні маєтки, сімейні драми, багатство, історичні зміни й неймовірні актори.
"Гігант": дивитись трейлер
"Король і я", 1956
Жанр: історична мелодрама, мюзикл
IMDb: 7,4
XIX століття. Британська вчителька Анна Леоновенс приїжджає до Сіаму, щоб навчати численних дітей місцевого короля. Однак дуже швидко розуміє, що найбільш неслухняний учень у цьому палаці – сам монарх. Король звик, що всі беззаперечно виконують його накази, а Анна не збирається мовчати й підкорятися його примхам. Між ними починається справжня боротьба характерів, яка поступово переростає у взаємну повагу та складні романтичні почуття.
Чому варто подивитися: це старий Голлівуд у всій його красі. Розкішні декорації, неймовірні костюми, бали, музика та актори, від яких складно відірвати погляд.
"Король і я": дивитись трейлер
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