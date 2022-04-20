Одеський кінофестиваль у 2022 році: 4 можливі варіанти його проведення

Через війну в Україні, Одеський кінофестиваль, найімовірніше, змінить локації та формат. Анна Мачух розповіла про 4 можливі варіанти його проведення.

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух в інтерв'ю для Media Business Reports розповіла, що рішення про остаточний формат проведення Одеського міжнародного кінофестивалю у 2022 році ухвалюватиметься пізніше. Власне, тоді, коли стане зрозуміло, чи скінчилась активна фаза війни Росії з Україною.

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Де може пройти Одеський кінофестиваль у 2022 році

План А – проведення фестивалю наживо в Одесі в липні – що далі, то менш видається реалістичним. Відтак план B – проведення фестивалю в онлайн-форматі. Також розглядаємо план С – опцію проведення фестивалю пізніше. А план D – це кооперація з іншими фестивалями,

– наголосила Анна Мачух.

"Ми отримуємо багато пропозицій від фестивалів усього світу провести в їхніх межах, на їхніх локаціях якісь частини ОМКФ. Ми саме ведемо переговори як із фестивалями класу А, так і фестивалями більш глядацькими та гадаємо, що вже за тиждень-два в нас будуть новини в цьому контексті", — доповнила вона.

За словами Мачух, у разі об'єднання з іншими фестивалями, мова йде саме про основні офіційні програми, адже гостьові секції вже проводять в рамках інших кіноподій світу. Таким чином українські фільми, що брали участь в ОМКФ, показують на закордонних майданчиках.

А як щодо цьогорічної "Золотої дзиґи"?

Щодо "Золотої дзиґи" важко ще відповісти, бо, як повідомила Мачух, "це складний процес голосування, в якому відповідно до регламенту має брати участь щонайменше 51 % кіноакадеміків". Зважаючи на війну, зараз чимало кінопрофесіоналів залучені на фронті. "Ми продовжили приймання фільмів (досі їх приймаємо на конкурс "Золотої дзиґи"), але голосування не розпочнемо, доки не закінчиться активна фаза війни", – сказала вона.

До речі, Держкіно вимагає виключити російський фільм російський фільм режисера Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського" з програми Каннського фестивалю. Більше про це читайте тут.