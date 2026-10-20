Між бойовими виїздами: військовий зняв відвертий фільм про підготовку українців до фронту

З 15 жовтня українці можуть безкоштовно переглянути новий документальний фільм "Один день Татарина" на платформі Takflix. Стрічка режисера та чинного військовослужбовця Артема Юрченка розповідає про підготовку мобілізованих під опікою головного сержанта штурмового батальйону.

Автор знімав та монтував картину буквально між бойовими виїздами своєї групи, фіксуючи трансформацію вчорашніх цивільних, повідомляє 24 Канал.

Про що документальний фільм "Один день Татарина"

У центрі сюжету – досвідчений інструктор з позивним "Татарин", який щодня працює з новоприбулими бійцями. За його брутальною поведінкою, різкими словами та жорсткими вимогами глядач поступово помічає глибоке відчуття відповідальності.

Сержант щиро піклується про підлеглих і робить усе можливе, щоб вони вижили після завершення навчання. Водночас камера фіксує разючі зміни у самих новобранцях, які залишають минуле позаду та вчаться існувати за правилами війни, де довіра до побратимів стає головною умовою виживання.

"Один день Татарина" вже можна подивитись онлайн / Кадр з фільму

Артем Юрченко особисто пройшов вишкіл "Татарина", тому вирішив задокументувати середовище, частиною якого став сам. За словами режисера, після призову він опинився серед людей, які ще вчора мали абсолютно інші плани на майбутнє. Митець відчув потребу показати, як військові звикають до нових умов, чого бояться і як жартують.

"Татарин" став центральним персонажем, бо за його пацанською мовою та зовнішністю я побачив зовсім іншу людину. Він буває різким, вимогливим, часом навіть лякає, але саме він допоміг мені не опустити руки й повірити в себе. За цією брутальністю я побачив багато людяності,

– поділився автор.

Військовий наголосив, що сержант переважно працює з людьми, які не обирали цей шлях добровільно. Серед них трапляються чоловіки з дуже різним бекграундом, зокрема з досвідом залежностей чи соціальної ізоляції. Артем Юрченко додав, що інструктор шукає індивідуальний підхід до кожного, і саме через таку буденну роботу режисер прагнув показати справжню турботу.

В Україні вийшов документальний фільм про військовий вишкіл / Кадр з фільму "Один день Татарина"

Над виробництвом стрічки працювала кінокомпанія Phalanstery Films разом із продюсеркою Надією Парфан. Що цікаво, кінокартина змагатиметься за першість у межах Національного конкурсу Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Столичні глядачі мають нагоду переглянути цю роботу на великому екрані кінотеатру "Жовтень" з 27 по 30 жовтня.

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