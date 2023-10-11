Знову разом: Марго Роббі та Раян Гослінг зіграють у приквелі "Одинадцять друзів Оушена"

У мережі з'явилися нові деталі про приквел "Одинадцять друзів Оушена". Продюсер проєкту Джозі Макнамара розповів, що проєкт знімуть у стилі оригінальної франшизи.

До акторського складу майбутнього фільму долучився зірковий дует Марго Роббі та Раян Гослінг. Нещодавно вони разом зіграли у фентезійному комедійному фільмі "Барбі".

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"Одинадцять друзів Оушена": що відомо про приквел та франшизу

Приквел перебуває в "активній стадії розробки" з початку минулого року, коли сценарій був написаний Керрі Соломоном. Дія фільму відбуватиметься в Європі у 1960-х роках.

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Франшиза була започаткована Стівеном Содербергом ще у 2001 році. У фільмі зіграли Джордж Клуні, Бред Пітт, Метт Деймон та Джулія Робертс. Перший сиквел вийшов у 2004 році, а наступний – у 2007 році.

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться трейлер

У 2018 році випустили жіночу версію франшизи під назвою "8 подруг Оушена", в якій зіграли Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Енн Гетевей та інші актори.

"8 подруг Оушена": дивіться трейлер