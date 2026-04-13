Сильний фільм з високим рейтингом, який варто подивитися кожному
У 2023 році вийшла біографічна драма "Одне життя", режисером якої став Джеймс Гоувз. Це історія про британського філантропа Ніколаса Вінтона, який врятував сотні дітей під час війни.
Роль Ніколаса Вінтона зіграв оскароносний валлійський актор Ентоні Гопкінс, а молодого філантропа на екрані втілив Джонні Флінн. Більше про фільм читайте у матеріалі 24 Каналу.
Теж цікаво Ці 4 фільми подарують вам багато щастя
Про що фільм "Одне життя"?
У грудні 1938 року молодий лондонський брокер Ніколас Вінтон приїжджає до Праги. Він переконує Тревора Чедвіка та Дорін Воррінер, які є членами Британського комітету у справах біженців у Чехословаччині, врятувати сотні дітей, переважно єврейських, перш ніж нацисти закриють кордони.
Через п'ятдесят років Ніколас думає про долю дітей, яких він не зміг доставити у безпечне місце в Англії. У серіалі BBC "Ось це життя!" чоловік знову зустрічається з тими, кого допоміг врятувати, і нарешті починає приймати почуття провини та горе, які його переслідувати.
"Одне життя": дивіться онлайн трейлер фільму
Які актори знялись у фільмі?
Окрім Ентоні Гопкінса та Джонні Флінна, у фільмі зіграли такі актори:
- Гелена Бонем Картер – Бабі Вінтон
- Лена Олін – Грете Вінтон
- Джонатан Прайс – Мартін Блейк
- Зіггі Хіт – молодий Мартін Блейк
- Ромола Гарай – Дорін Воррінер
- Алекс Шарп – Тревор Чедвік
- Саманта Спіро – Естер Ратцен
Які ще високорейтингові фільми подивитися?
"Батько" – це історія про 80-річного Ентоні, який дізнається, що його донька Анна виходить заміж і переїжджає до Франції. Після цього світ пенсіонера руйнується.
"Тепер я йду у далеку далечінь" – Крістофер Маккендлесс віддав усі гроші та благодійність і став волоцюгою. З 1990 до 1992 років він мандрував Америкою та Мексикою, а згодом помер від отруєння та виснаження.
"Світло між двох океанів" – Том та Елізабет доглядають за маяком біля берегів Австралії. Подружжя забирає до себе дитину, яку викинуло на берег у човні, проте потім зустрічає його біологічну матір.