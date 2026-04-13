Сильний фільм з високим рейтингом, який варто подивитися кожному

У 2023 році вийшла біографічна драма "Одне життя", режисером якої став Джеймс Гоувз. Це історія про британського філантропа Ніколаса Вінтона, який врятував сотні дітей під час війни.

Роль Ніколаса Вінтона зіграв оскароносний валлійський актор Ентоні Гопкінс, а молодого філантропа на екрані втілив Джонні Флінн. Більше про фільм читайте у матеріалі 24 Каналу.

Про що фільм "Одне життя"?

Рейтинг IMDb: 7.5/10

У грудні 1938 року молодий лондонський брокер Ніколас Вінтон приїжджає до Праги. Він переконує Тревора Чедвіка та Дорін Воррінер, які є членами Британського комітету у справах біженців у Чехословаччині, врятувати сотні дітей, переважно єврейських, перш ніж нацисти закриють кордони.

Через п'ятдесят років Ніколас думає про долю дітей, яких він не зміг доставити у безпечне місце в Англії. У серіалі BBC "Ось це життя!" чоловік знову зустрічається з тими, кого допоміг врятувати, і нарешті починає приймати почуття провини та горе, які його переслідувати.

Які актори знялись у фільмі?

Окрім Ентоні Гопкінса та Джонні Флінна, у фільмі зіграли такі актори:

Гелена Бонем Картер – Бабі Вінтон

– Бабі Вінтон Лена Олін – Грете Вінтон

– Грете Вінтон Джонатан Прайс – Мартін Блейк

– Мартін Блейк Зіггі Хіт – молодий Мартін Блейк

– молодий Мартін Блейк Ромола Гарай – Дорін Воррінер

– Дорін Воррінер Алекс Шарп – Тревор Чедвік

– Тревор Чедвік Саманта Спіро – Естер Ратцен

