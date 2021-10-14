Офіційно розпочались зйомки "Мандалорця": що варто знати про останній сезон серіалу

У твітері порталу Fandom 13 жовтня 2021 року з'явилась фотографія, яка засвідчила про початок зйомок останнього сезону "Мандалорця". На фотографії зображений Педро Паскаль у мандалорському шлемі. Редакція Кіно 24 підготувала декілька важливих фактів про майбутній сезон.

Ймовірно, що прем'єра нового сезону "Мандалорця" поки що запланована на 2022 рік, але точну дату Disney так і не назвала. Але у кінці 2021 року студія встигне потішити шанувальників серіалу та всесвіту "Зоряних воєн" новим проєктом.

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Що відомо про третій сезон серіалу "Мандалорець"

1. Зйомки третього сезону почались у жовтні 2021 року

Ходили чутки про те, що фільмування серіалу вже розпочали у липні 2021 року, тоді як обіцяли розпочати їх пізніше – у вересні. Тепер у твітері порталу Fandom з'явилась фотографія з Педро Паскалем, який виконує головну роль у серіалі. Фото супроводжував напис про те, що зйомки продовження серіалу офіційно почались.



Педро Паскаль / Фото з твітера порталу Fandom

2. Студія Disney готує спін-оф серіалу

29 грудня 2021 року заявлена прем'єра проєкту спін-оффу серіала "Мандалорця" – "Книга Боби Фетта". Сюжет нового серіалу буде присвячений персонажу Боби Фетта, який раніше з'являвся поруч з Мандалорцем та Ґроґу. Детальніше про спін-офф читайте у матеріалі Кіно 24.

3. Студія Disney закриває серіал "Мандалорець"

На початку вересня головний редактор видання Cinelinx Джордж Мейсон у своєму твітері заявив, що кінцівка запланованого 3-го сезону переросте у "новий" проєкт, який продовжить історію під іншою назвою.

4. У третьому сезоні серіалу буде більше сцен без шлему

Для видання IndieWire Педро Паскаль в одному з інтерв'ю натякнув, що у його героя у новому сезоні буде більше сцен без шолома, але про деталі актор промовчав. Щоправда він зазначив, що саме після прощання з Ґроґу його герой, Дін Джарін, зміниться назавжди. Це також пов'язане з втратою довіри до свого кодексу: "Хоч він і каже, що "такий шлях", це не означає, що є лише один єдиний шлях".

, що хоч подробиці сюжету поки невідомі, раніше у ЗМІ з'являлась інформація про те, що у третьому сезоні "Мандалорця" покажуть життя раси вукі.