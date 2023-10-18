3 російські актори, яким заборонений в'їзд в Україну

Мінкульт створив список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. У нього увійшли 211 осіб, серед них російські актори, які зараз підтримують путінський режим.

Їм заборонений в'їзд на територію нашої країни, хоча й не всі цим задоволені. Кому саме та через що не можна перетинати державний кордон – розповідаємо далі на сайті 24 Каналу.

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У цьому списку є такі російські актори як: Віра Алентова, Ірина Алфьорова, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Михайло Порєченков та інші.

Також до чорного списку Мінкульту увійшли актори Жерар Депардьє, Мікеле Плачідо, Стівен Сігал та інші, які не є корінними росіянами, утім отримали російське громадянство та підтримують путінський режим.

Російські актори, яким заборонено в'їзд в Україну

Сергій Безруков

У минулому він був одним із найпопулярніших акторів у Росії та сусідніх країнах, але зараз його появи на телебаченні стали не такими регулярними, а частина глядачів відвернулася від нього через висловлювання на підтримку насильства проти українців.



Сергій Безруков / Фото з соцмереж

Він підтримує путінський режим та війну Росії проти України. В Україні також заборонено публічне виконання аудіовізуальних творів за участю Безрукова. З 20 липня 2022 року перебуває під персональними санкціями Європейського союзу та інших країн.

У вересні 2021 року Безруков відвідав окупований Крим та виступив там. У березні 2022 року актор записав відеозвернення, в якому прочитав вірш Олександра Пушкіна та пригрозив українському народу. Крім того, Безруков взяв участь у виставі "Маленький принц", що проходила перед дітьми тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, де він висловив похвалу російській армії за події, які спричинили загибель українців і руйнування міст.

Іван Охлобистін

Путініст відкрито висловлює свою любов до російської армії, яка воює проти України, призводячи до жертв та руйнування міст. Ба більше, актор відкрито підтримує терористів і готовий приєднатися до них

Я ось виїжджаю на бойові дії й всіх обдзвонюю. Бо, мені здається, я не повернуся. Тому ти мене пробач за все, якщо що було... Може, я інвалідом буду... Через Ростов їдемо, два конвої – з гуманітаркою там... Відвезу, а потім воювати! Ти ж російський! Я навіть не знаю, як тобі пояснити... Це кльово! У нас зараз у всіх таке піднесення! Таке щастя! Ми підірвемо цей світ! Ми всіх уб'ємо!

– сказав Охлобистін письменнику Олександру Ніконову.



Іван Охлобистін / Фото з фейсбуку актора

Охлобистін був одним із перших, хто підписав скандальний лист в підтримку дій президента Росії Владіміра Путіна. Актор регулярно розміщував в соціальних мережах повідомлення з вираженим україноненависницьким і шовіністичним спрямуванням. Тож не дивно, що його внесли до списку та заборонили в'їзд на територію України.

Ірина Алфьорова

Акторка Ірина Алфьорова висловила свою прихильність до Росії та Путіна, а також усього, що він робить. Вона вважає, що Путін повинен поводити себе як тиран і диктатор, інакше Росія може розвалитись, а їй цього не хотілося б.



Ірина Алфьорова / Фото з фейсбуку акторки

Окрім того, акторка не приховує своєї радості від окупації Криму, каже, що при українській владі там була суцільна розруха.

Якщо говорити про Крим, так, я рада цій події. Путін зробив все грамотно. Якби не він, там була б катастрофа. Зараз починають доводити до ладу,

– сказала Алфьорова.

Крім того, вона дивиться пропагандистську програму "Вечір з Владіміром Соловйовим", у якій поширюють суцільну дезінформацію про Україну та українофобні погляди.

І я скажу вам: довіряю нашому телебаченню, і не тільки в ситуації з Криму. Наприклад, люблю програми Владіміра Соловйова. Мені він подобається як ведучий, і я йому вірю. Люблю спостерігати диспут розумних людей,

– заявила актриса.

Тож ні для кого не є здивуванням, що Ірина Алфьорова з такою позицією також опинилася у списку тих, для кого заборонено в'їзд в Україну.