Сенцов назвав найкращий фільм за весь 31 рік Незалежності України
Український військовий і режисер Олег Сенцов вважає кримінально-драматичний фільм "Плем’я" Мирослава Слабошпицького найкращим за всі роки Незалежності. Про що фільм і чому з ним пов’язують нову хвилю українського кіно – дізнавайтеся далі.
З фільмом "Плем’я" Мирослава Слабошпицького пов’язують нову хвилю українського кіно. Він вийшов у 2014 році, який був таким, можна сказати, переломним періодом для нас зі зрозумілих причин. І тоді ця стрічка була першою, яку показали в багатьох країнах світу. Про це йдеться в інтерв'ю Олега Сенцова для 24 каналу.
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Олег Сенцов про фільм "Плем’я"
Це наше найкраще кіно, зняте за всі роки Незалежності. Це факт. Це не тому, що воно вийшло у 2014 році, а тому, що воно найкраще на цей час. Це найякісніше наше кіно. Просто так збіглись обставини, що його показали у 2014 році,
– сказав режисер.
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"Можливо, тоді почався процес відновлення українського кіно. Адже з’явилося багато нових режисерів, почалися пітчинги Держкіно. Навіть я, прийшовши з вулиці, нікого не знаючи, без досвіду великих робіт, потрібної освіти. Але я зняв маленьке кіно й через це зміг потім отримати державні гроші на проєкт. Без будь-яких зв’язків, хабарів і так далі. І якраз "Плем’я" попало у цю хвилю. Бо та можливість, яка тоді в нас відкрилася, принесла багато нових назв. І ця хвиля продовжується, вона далі набирає обертів", – доповнив режисер.