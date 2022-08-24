Сенцов назвав найкращий фільм за весь 31 рік Незалежності України

Український військовий і режисер Олег Сенцов вважає кримінально-драматичний фільм "Плем’я" Мирослава Слабошпицького найкращим за всі роки Незалежності. Про що фільм і чому з ним пов’язують нову хвилю українського кіно – дізнавайтеся далі.

З фільмом "Плем’я" Мирослава Слабошпицького пов’язують нову хвилю українського кіно. Він вийшов у 2014 році, який був таким, можна сказати, переломним періодом для нас зі зрозумілих причин. І тоді ця стрічка була першою, яку показали в багатьох країнах світу. Про це йдеться в інтерв'ю Олега Сенцова для 24 каналу.

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Олег Сенцов про фільм "Плем’я"

Це наше найкраще кіно, зняте за всі роки Незалежності. Це факт. Це не тому, що воно вийшло у 2014 році, а тому, що воно найкраще на цей час. Це найякісніше наше кіно. Просто так збіглись обставини, що його показали у 2014 році,

– сказав режисер.

Зауважиом, "Плем’я" — це перший у світі фільм, знятий без жодного слова, виключно жестовою мовою без субтитрів, інтертитрів чи закадрового голосу. Стрічку представили на понад 100 кінофестивалях світу, де отримала більш як 40 нагород, серед яких Європейський кіноприз і три призи Каннського кінофестивалю, через що вважається найтитулованішим українським фільмом.

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"Можливо, тоді почався процес відновлення українського кіно. Адже з’явилося багато нових режисерів, почалися пітчинги Держкіно. Навіть я, прийшовши з вулиці, нікого не знаючи, без досвіду великих робіт, потрібної освіти. Але я зняв маленьке кіно й через це зміг потім отримати державні гроші на проєкт. Без будь-яких зв’язків, хабарів і так далі. І якраз "Плем’я" попало у цю хвилю. Бо та можливість, яка тоді в нас відкрилася, принесла багато нових назв. І ця хвиля продовжується, вона далі набирає обертів", – доповнив режисер.