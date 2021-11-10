Сенцов повідомив дату прем’єри "Носорога": коли стрічку покажуть на великих екранах
Джерело:Укрінформ
У вересні українці побачили трейлер фільму "Носоріг", який захопливо продемонстрував сцени з лихих 1990-х. Днями режисер стрічки Олег Сенсов повідомив, що на широкі екрани картина вийде у лютому 2022 року.
За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 90-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.
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Фільм точно не про веселі 1990-ті й бандитську романтику і там немає хороших хлопців, окрім хіба що дітей. Починається все з 1983 року, з дитинства героя, тобто розпад СРСР і все по тому там зображено, як епоха, яка нас усіх змінила. Я не кінокритик і не оцінюватиму, але, на мою думку, фільм вдався,
– зізнався Олег Сенцов.
Коли фільм покажуть в Україні
Олег Сенцов розповів, що прем’єра відбудеться в лютому. Потім стрічку покажуть на телебаченні та платних ресурсах. Коли кіно з’явиться у віртуальному доступі – наразі невідомо.
Акторський склад
У фільмі зіграли понад 800 людей, більшість із них – непрофесійні актори з Кривого Рогу. Серед професійних:
- Сергій Філімонов;
- Євген Черников;
- Євген Григор'єв;
- Аліна Зевакова.
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Реакція глядачів
Світова прем'єра фільму відбулася 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти". За словами режисера, глядачі його сприйняли полярно – одні в захваті, інші не хочуть таке дивитися.
Глядачі діляться на дві частини: є ті, хто не сприймає фільм, – мовляв, це таке жорстоке кіно, ми це не хочемо дивитися. Інші, навпаки, – у захваті. Полярність дуже сильна. І щоб зрозуміти, як сприйняла фільм аудиторія, мені, як режисеру, потрібна більша вибірка. Наразі не так багато людей його побачили,
– поділився Олег Сенцов.
Однак, українські шанувальники творчості Сенцова з нетерпінням очікують на новий фільм:
- "Виглядає бомбезно! Я чекаю подивитись в кіно"
- "Чекаю з нетерпінням на вихід"
- "Достойно!"
- "Хочу вже подивитися!"
- "Трейлер хороший. Сюжети та музичний супровід – тонка робота. Треба подивитися"
- "Не знаю, чи якісним буде сюжет, але музика у трейлері вдала. Чекаємо"
- "О такий має бути трейлер фільму.... Вже цікаво, що собою представляє кінофільм"
- "Ще не бачив жодного фільму Сенцова, але це і я б глянув"
- "Виглядає, як похмура версія "Дикого поля". Подивимось, чи Сенцов впорався"
- "Очікуємо в кіно!"
- "Дуже багатообіцяльний!"
- "Дуже емоційно! Успіхів вам, Олеже! Ви заслужили того, щоби вас дивились і щоб вас зрозуміли!"
- "Так тримати! Український кінематограф в маси!"
- "Можемо знімати якісно, коли хочемо. Дякую, пане Олеже"
"Носоріг" 2022: дивіться трейлер до фільму онлайн