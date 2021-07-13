Олегу Сенцову – 45: які фільми створював український режисер

Український режисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов сьогодні відзначає свій ювілей – 45-й день народження. Редакція Кіно 24 підготувала огляд 3-х його повнометражних фільмів.

Олег Сенцов у 2008 році заснував кінокомпанію "Край Кінема" і зняв свій перший фільм – короткометражку за Селінджером "Добре ловиться рибка-бананка", наступного року ще один короткий метр – "Рік Бика" за Хемінгуеєм. Так почалася режисерська кар’єра Олега.

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Другий повнометражний фільм "Носоріг" – про життя дітей 90-х років, який отримав держпідтримку України, режисер закінчити не встиг. 10 травня 2014 року російські спецслужби затримали Олега Сенцова. Таким чином, незаконний арешт та ув'язнення в Росії змістили дату зйомок на 2020 рік.

Повнометражні фільми Олега Сенцова

"Гамер"

2011Владислав Жук, Олександр Федотов, Жанна Бірюк

За сюжетом підліток-геймер Олексій намагається знайти гармонію між своїм реальним та віртуальним життям та здобуває кар’єру кіберспортсмена. Заради зйомок цього фільму Сенцов продав свій бізнес – комп'ютерний клуб.

Прем’єри "Гамера"

Українська: 26 жовтня 2011 року на Київському кінофестивалі "Молодість" та на Одеському кінофестивалі, де фільм здобув перемогу у двох номінаціях;

Міжнародна: 28 січня 2012 року на Роттердамському кінофестивалі.



Олег Сенцов разом із командою фільму "Гамер" на Одеському міжнародному кінофестивалі в 2012 році / Фото Фейсбук Odesa International Film Festival

20 вересня 2018 року відбувся кінопоказ фільму "Гамер" в київському PinchukArtCentre. Саме тоді український кінорежисер голодував у російській колонії вже 130 днів.



Показ фільму "Гамер" в PinchukArtCentre / Фото Сергія Нужненка

"Гамер" 2011: дивіться трейлер фільму

"Номери"

2019Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук

Антиутопія ґрунтується на однойменній п’єсі Олега Сенцова і розповідає про ув’язнене суспільство, яке стоїть на шляху боротьби зі своїми страхами та прагненням отримати свободу. За сюжетом, 10 героїв беззаперечно підкорюються правилам і законам, які диктує їхній верховний правитель Нуль. Ніхто з них не має імені та навіть не може обирати, в кого закохуватись: всі життєві питання диктує система. І головні герої звикли бігати по колу та робити все, що прописано у правилах. Це продовжується, поки у їхні будні не вривається чужинець.

Стрічка створювалась тоді, коли режисер Олег Сенцов перебував за ґратами в Росії, – розповіла продюсерка Анна Паленчук.



Допрем'єрний показ вистави "Номери" за п'єсою Олега Сенцова 28 листопада 2018 року в Києві / Фото Станіслава Юрченка

Іронічну антиутопію "Номери" презентували у кінотеатрах у листопаді 2020 року. Стрічка була гучною прем'єрою вітчизняного кіно, адже її екранізував Ахтем Сеітаблаєв. Зараз фільм доступний для перегляду на платформі Sweet.tv. Підписники онлайн-кінотеатру зможуть дивитись "Номери" безкоштовно.

"Номери" 2019: дивіться трейлер

До теми Олег Сенцов пояснив, чому у фільмі "Носоріг" звучатимуть російські пісні

"Носоріг"

2020понад 800 людей було задіяно у фільмі, більшість – непрофесійні актори з Кривого Рогу

У 2013 році фільм виграв на пітчінгу в Держкіно й отримав державне фінансування в майже 4 мільйони гривень. У 2014 році відбулося незаконне ув'язнення режисера стрічки Олега Сенцова в Росії і виробництво фільму так і не було завершено. Повернулися до картини у 2020 році. Проєкт Сенцова "Носоріг" отримав фінансове підтримання від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро. Знімальний процес стартував наприкінці вересня 2020 року.

За сюжетом фільм "Носоріг" розповідатиме про 1990-ті роки, коли відбувся перехід від Радянського Союзу до демократичної держави. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були не випадковими.

Фільм точно не про веселі 1990-ті й бандитську романтику, і там немає хороших хлопців, окрім хіба що дітей. Починається все з 1983 року, з дитинства героя, тобто розпад СРСР і все по тому там зображено, як епоха, яка нас усіх змінила. Я не кінокритик і не оцінюватиму, але, на мою думку, фільм удався,

– зізнався Олег Сенцов.

У мережі можна знайти ефектні кадри зі зйомок фільму "Носоріг".



Фото зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov

Наприкінці червня 2021 року Олег Сенцов розповів, що завершує зйомки фільму "Носоріг" і планує, що світова прем’єра відбудеться осінню 2021 року.

Я думаю, що до кінця липня робота буде закінчена повністю. Зараз ми ведемо переговори з кінофестивалями про світову прем'єру, потім буде українська прем'єра, прокат. Я сподіваюся, що все це станеться восени цього року,

​– повідомив Сенцов.

Олег Сенцов розповідає про фільм "Носоріг" 14 грудня 2020: дивіться відео