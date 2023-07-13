У свій день народження: Сенцов повернувся додому і замилував мережу фото з сином

У режисера та українського захисника Олега Сенцова сьогодні, 13 липня, день народження. Йому виповнилося 47 років.

З нагоди свята Сенцов приїхав додому, щоб побачитися з дружиною та сином. Нещодавно він опинився у лікарні після контузії на фронті.

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Олег Сенцов побачився зі сім'єю у свій день народження

Про приїзд Сенцова повідомила його дружина Вероніка Вельч. Вона опублікувала ніжне фото батька з сином і привітала чоловіка з днем народження.

Коли серце з серцем б'ється в унісон. З днем народження, котику! Повертайся назовсім до нас. Любимо!

– написала Вероніка Вельч.



Олег Сенцов з сином Дем'яном / Фото з фейсбуку Вельч

Олег Сенцов також показав сина і написав, що це найкращий для нього подарунок.

Олег Сенцов з сином Дем'яном / Фото з фейсбуку Сенцова

Реакція мережі

У коментарях українці не стримували своїх емоцій, також привітали Сенцова з днем народження і побажали якнайшвидшої перемоги над ворогом. Вітання звучали від Ахтема Сеітаблаєва, Мар'яни Савки, Дениса Іванова, Мирослави Гонгадзе та інших.

"Яка гарна світлина! Олеже, хай такими щасливими митями буде рясно всіяне Ваше життя! Бажаю якнайшвидшої Перемоги та творчих буднів!";

"До сліз. Довоювати! Перемогти! І досхочу цілувати дитину! Нехай росте здоровим та щасливим. З днем народження всіх вас!";

"Щирі вітання! Маленьке чудо на руках!";

"Вітаю вашу сім'ю зі святом! Нехай росте щасливою дитиною і швидше б під мирним небом, щоби тато повернувся додому назавжди!".

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов отримав контузію на полі бою. Після отриманих травм кінорежисер перебував у лікарні. Наразі його стан стабілізувався. Він писав про це у своїх соцмережах: "Ми щойно вийшли з бою, ті, хто залишився. Виконали свою задачу, зайняли дуже важливий рубіж, для того, щоб міг просуватися далі наш контрнаступ". Він також наголосив, що три його побратими також отримали поранення. Їх ранило осколками від ворожих снарядів. Сам режисер лежав та очікував медичну допомогу.