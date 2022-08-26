Війна не могла б завершитися через два-три тижні, – Сенцов про реальну ситуацію на фронті

Український військовий Олег Сенцов зазначив про те, що українців не залишає піднесений моральний дух. Проте, за його словами, ми маємо певні очікування, що війна закінчиться швидко.

Олег Сенцов зазначив в інтерв’ю 24 каналу, що це наше бажання, а не реальна ситуація. Вона не така хороша, як нам цього хотілося б.

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Сенцов про реальну ситуацію на війні

Я відчуваю, що українців не залишає піднесений моральний дух. Вони мають певні очікування, що війна закінчиться швидко. Але це наше бажання, а не реальна ситуація. Вона не така хороша, як нам цього хотілося б,

– сказав військовий.

Олег додав, що війна не могла б і не може закінчитися через два-три тижні, перемога не настає за такий короткий час. Це все "арестовщина", яка немає жодного стосунку до реальної війни.

"Що через два-три тижні? Перемога? Я не знаю, у кого були такі дитячі настрої. У нормальних людей, які хоч трохи розуміють, дивляться на карту та в статистику — яке військо в росії, який у нього економічний запас, скільки грошей туди пішло, скільки путін витратив на це все сил і часу, адже він пішов у відкритий наступ, — хто буде здаватися через три тижні? Це ясно як білий день", – наголосив він.

А розраховування на два-три тижні — це "арестовщина", і її потрібно було позбавлятися вже давно,

– сказав Олег.



Українські захисники / Фото з фейсбуку військового і режисера

Сенцов про настрої військових на війні

Крім того, в інтерв’ю український захисник розповів про настрої військових на війні. Він запевнив, що світ військових зовсім не схожий на той світ, який малює фейсбук, де прекрасні та красиві воїни у формі з автоматами на фото.

Війна зовсім інша. Вона не схожа на новини. Війна трохи схожа на дуже хороші фільми про війну, яких мало. Або на дуже хороші книжки про війну, яких теж мало. Але вона точно не схожа на пересічне уявлення людей,

– зазначив він.

"Я так багато знав про війну, але однаково це інші відчуття й реальність. Це не те, що я собі уявляв до повномасштабного вторгнення", – доповнив Олег.



Олег Сенцов на війні / Фото з фейсбуку військового і режисера