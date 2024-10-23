Олег Сенцов чесно сказав, чи вірить у перемогу України: "Все може бути не так"

Український кінорежисер, сценарист і військовий Олег Сенцов поділився своїми думками про майбутню перемогу України. Він зазначив, що впевнений у перемозі, але застеріг, що це може не відповідати тим уявленням, які мають багато людей.

Сенцов висловив свою думку під час інтерв'ю на Армія TV, де детально розглянув можливі сценарії розвитку подій. Його слова відображають глибоке розуміння труднощів, з якими стикається країна, і водночас вказують на надію на краще майбутнє.

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Олег Сенцов про перемогу України

Олег Сенцов стверджує, що на 100% вірить у перемогу України, і у нього немає жодних сумнівів у цьому. Проте він зауважує, що перемога може не відповідати нашим уявленням про неї. За словами режисера, багато людей можуть уявляти собі картину, де танки їдуть по Червоній площі, Кремль зруйнований, а навколо лунають крики гусей і жаб. Або ж, що ми проїжджаємо через Перекоп із прапорами в руках під пісню "Воїни світла".

Сенцов підкреслює, що реальність може бути зовсім іншою, і важливо зберігати ясність у розумінні, що перемога має безліч форм і сценаріїв.

Все може бути не так. Перемога може бути не скоро. Перемога може бути не військова. Вона може бути не така приємна, як однозначна перемога над фашистською Німеччиною. Перемога може бути дуже різна,

– підкреслив Сенцов.

Інтерв'ю Олега Сенцова: дивіться відео онлайн

Олег Сенцов вважає, що на сьогодні ні Україна, ні Росія не можуть здобути перемогу військовим шляхом. На його думку, ситуація може призвести до "зупинки" фронту, що відкриє можливості для певних домовленостей, таких як припинення вогню. Однак він підкреслює, що це не означатиме завершення війни. Росія продовжуватиме бути серйозною проблемою.

"Тільки коли імперія зруйнується, перестане існувати в тому вигляді, в якому є зараз, звільнить землі, які вона окупувала в України, у Молдови, у Грузії, а ще у Японії, у Німеччині, Фінляндії, тоді ми відновимо свій кордон. Тоді настане наша остаточна перемога. І оце повне відновлення буде через якісь певні договори з якимось новим "правлінням Росії" через якісь 30 років. Буде це перемога? Так"

Це можливо буде якимсь таким святом, але воно буде по-іншому. Тобто перемога не завжди буває з феєрверком

– зазначив Сенцов.

Також Олег Сенцов висловився про повернення Криму, акцентуючи на тому, що частина населення там вже тривалий час живе під впливом російської пропаганди. Він зазначив, що це не повинно бути нашою проблемою.

Це Україна, і хто хоче жити в Україні, той може дістати свої паспорти з-під подушок або піти в ЦНАП, щоб отримати новий. А хто не хоче жити в Україні – Росія ось там. Все дуже просто,

– сказав режисер.

Сенцов підкреслив, що головним завданням є деокупація Криму та відновлення української влади на цій території. Він вважає, що важливо забезпечити умови для повернення до України тих, хто бажає жити у свободі й з гідністю