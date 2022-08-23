Попавши під перший обстріл, скисають, – Олег Сенцов про те, чи мають всі чоловіки йти на фронт

Режисер Олег Сенцов, який захищає Україну, відповів на доволі обговорюване запитання. Він вважає, що не кожен чоловік має йти на фронт.

Колишній політв'язень кремля, режисер Олег Сенцов пішов захищати країну з перших днів великої війни. В інтерв'ю 24 каналу він розповів, чи вважає, що всі чоловіки без винятків мають йти на фронт.

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Олег Сенцов відповів, чи мають непідготовлені йти на фронт

Режисер поділився, що, на його думку, на фронт мають йти лише вмотивовані люди. Інакше вони будуть не готові до поранень, смерті чи полону.

Зараз багато приїжджають таких, що всі ці місяці відсиджувалися на базах. От нещодавно прийшов хлопець, і в нього таке романтичне уявлення про війну… Він надивився якихось роликів, думав, що зараз він буде такий супер-Рембо, але насправді все не так,

– розповів Олег Сенцов.

"Він не розуміє, що ти майже не маєш прямого вогневого контакту з противником, стрілецький бій — це дуже рідко й не основа. Це війна мінометів, арти, треба виживати, тримати позиції, не пускати їх далі. Такі люди не готові до цього і, попавши під перший обстріл, скисають, хтось втікає, хтось їде й залишає позиції".

Сенцов додав, що люди можуть займатися іншим, хоч і бути в Збройних Силах. "Вони можуть допомагати десь у тилу й бути в якихось теж частинах, які не ведуть бойові дії. Бо без такого персоналу також ніяк".



Олег Сенцов / Фото з фейсбуку

Як тоді допомогти державі

Режисер розповів, що треба визначитися, чим ти будеш корисним для країни. Зараз багато людей є волонтерами, що не менш важливо.

"У мене є знайомі, які пішли одразу, як я, 24 лютого, і є люди, які на війні з'явилися через три-чотири місяці. Вони не мали військового досвіду, але пішли, хоч я й не вважав їх вояками. Але люди йдуть на це не тому, що хтось їх покликав чи впіймав і вручив повістку — така людина не буде солдатом чи воїном. Будуть ті, які самі пішли у військкомат і записались добровільно, отримали повістку, пройшли навчання, поїхали на фронт. Оце правильно. Це буде вмотивований підхід, який буде працювати".