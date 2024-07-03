Український режисер Олег Сенцов про необхідність демобілізації: "Ми просто вже не стягуємо"

Український режисер Олег Сенцов служить у війську вже третій рік поспіль. Він відверто зізнався, що наша армія дуже виснажена.

За його словами, демобілізація є вкрай необхідною для наших військових на сьогодні. Зокрема, режисер згадав про тих, хто воює на "передку".

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Олег Сенцов про важливість демобілізації

Сенцов наголошує, що демобілізація сьогодні є необхідністю. Він зізнається, що відчуває велику втому, а особливо це відчувають військові, які працюють на передовій.

"Треба мати чіткий план. Три роки, я вважаю, – це найбільш справедливий термін для тих, хто вже відслужив. Наша влада чомусь думає, що всі побіжать з армії. Ні! Підуть ті, хто дійсно хоче відпочити", – каже Олег.

Режисер зазначає, що особисто знає людей, які демобілізувалися з певної причини. Вони розповідають, що хочуть відпочити, а потім знову піти воювати.

Тому що ми не можемо це закінчити, тому що ми просто вже не стягуємо,

– сказав Сенцов.

Інтерв'ю Олега Сенцова: дивіться відео онлайн

Олег Сенцов згадав також про Ізраїль. Режисер підкреслює, що там всі громадяни зобов'язані служити у війську. У разі потреби відбувається швидка мобілізація, після чого всі повертаються до своїх родин. Ця держава продовжує існувати й не зупиняється у своєму розвитку.

Сенцов підкреслює, що в Ізраїлі немає наївних сподівань на швидку перемогу над арабськими країнами, які виступають проти них. Він вважає, що Україні варто приймати подібний підхід до питань боротьби.