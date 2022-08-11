"Бійтесь, окупанти, ми вже йдемо": Олег Сенцов показав нове фото з передової

Український режисер Олег Сенцов розповів про своє місцеперебування на війні. Він також показав нове фото з фронту.

Олег Сенцов з перших днів війни служить у лавах ЗСУ. Нещодавно він зазначив, що війна у 2022 році більш динамічна та жорстокіша, аніж була у період ООС. Попри все, Олег впевнений, що Україна переможе.

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Олег Сенцов на передовій

Режисер згадав, коли навесні 2014 року він допомагав евакуації з Новофедорівки військових, які залишились вірні присязі, то наша армія являла собою сумне явище.

Зараз, через вісім років, ЗСУ потужно заявляє про своє майбутнє повернення до Криму. Бійтесь, окупанти, ми вже йдемо!,

– зазначив він.

До того ж Сенцов показав нове фото з передової та зазначив, що він перебуває під Бахмутом. "Десь в кущах під Бахмутом", – підписав він фото.



Олег Сенцов під Бахмутом / Фото з фейсбуку режисера

Крім цього він показав дошка оголошень біля звичайного під'їзду у Бахмуті, який зараз знищує російська артилерія.



Дошка оголошень у Бахмуті / Фото Олега Сенцова

Підписники Сенцова всіляко його підтримують та бажають перемоги й швидше повернутися додому:

"Дякуємо нашим захисникам, бережи Боже";

"Там десь і мій синочок. Бережи вас усіх Господь";

"Дякуємо Вам за Захист та Україну, пане Олеже!";

"Боже бережи Вас і Побратимів! Сил, здоров’я, духу сталевого! Перемог! Боже, захисти вас всіх!";

"Неймовірна вдячність Вам та Вашим побратимам за наш захист. Сил, витримки та пильності. Думками з вами! Героям Слава!";

"Дякую за ранки, дякую за можливість бігти на роботу! Нехай Бог береже захисників, а життя любить!";

"Рідненький Олеже, бережи себе та повертайтеся живим неушкодженим з перемогою".

Як відомо, Олег ніколи не був осторонь важливих подій в Україні. Коли окупували Крим, він брав участь в українських акціях протесту. Власне, за діяльність у Криму російський суд засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі.