Позиція взята, – Сенцов зазнав контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку

Молодший лейтенант Олег Сенцов, якого усі знають як талановитого режисера, розповів про поранення на Запорізькому напрямку. Також він показав кулю, яка застрягла у його бронежилеті.

Олег Сенцов повідомив, що його підрозділ взяв ще одну позицію росіян на Запорізькому напрямку. Однак серед його побратимів є загиблі й багато поранених.

Дивіться також Скільки окупантів зараз на Запорізькому напрямку: Сили оборони розповіли про тактику ворога

Сенцов розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку

Сенцов розповів, що під час останньої битви зазнав легкої контузії. Однак, за його словами, госпіталізуватися немає потреби.

Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята. На жаль цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило – легка контузія та знов надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино,

– повідомив Олег Сенцов.

Також захисник зізнався, що останній бій був дуже складним. І на згадку про нього в нього залишилася куля, яка застрягла у його бронежилеті.

Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким. На згадку про нього мені залишиться цей маленький "подаруночок", який знайшовся в броніку вже на базі,

– сказав він.



Куля в бронежилеті Сенцова / Фото з фейсбука Сенцова

Судячи з повідомлення, наразі режисер перебуває неподалік Роботине. Наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ звільнили Роботине від російських загарбників.

До слова, раніше Олег Сенцов розкритикував жарти про мелітопольску черешню та шашлики в Криму. Він заявив, що "від нас до Криму, як до Місяця", однак зазначив, що цей шлях обов'язково буде пройдений. Також Сенцов зізнався, що не може дивитися на кав'ярні, переповнені "бородатими накачаними мужиками без однострою" та на пусті клітини в штатці свого підрозділу.