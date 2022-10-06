"Хибний шлях": Олександр Печериця проти категоричної заборони російської культури

Український актор з серіалу "Кріпосна" Олександр Печериця зараз служить в ЗСУ. Він вважає, що російську культуру потрібно обмежувати, але не варто забороняти категорично.

Олександр Печериця з 26 лютого в лавах ЗСУ, за його словами записати до тероборони було непросто, рішення навчитися військової справи без попереднього досвіду для нього було одним із найскладніших.

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Олександр Печериця про російську культуру

В інтерв’ю Аліна Доротюк актор розповів зокрема про те, наскільки важливим є заборона російським акторам і митцям здійснювати професійну діяльність на території України. Проте, на його думку, шлях категоричної заборони російської мови та культури є хибним.

Забороняти, мені здається, це хибний шлях. Обмежувати – так. Якось пояснювати, де добре, а де погано – ось це шлях. Ну а від того, що ми зараз заборонимо Достоєвського... Я не пам'ятаю в його біографії, що він був знайомий з Путіним і Федір Михайлович стояв десь на площі й кричав: "Ра-сі-я!" Достоєвський помер раніше,

– заявив Печериця.

"Чи російська це культура? Російська. Але це частина світової культури. Цей діалог уже післявоєнний. Слід забороняти те, що впливає, і має бути покарано за цю шовіністичну політику – це так. Але є класика, яка має бути класикою", – доповнив військовий.

Олександр Печериця / Фото з інстаграму актора

Українські актори на війні

Окрім Олександра, з перших днів війни взяли до рук зброю чимало акторів та українських зірок. Серед них: