Я не бачу, як росте мій син, – Олександр Печериця про найболючіші моменти під час служби

Актор театру імені Івана Франка, зірка "Кріпосної" Олександр Печериця з сумом розказав, що неможливість бачити свою родину – найболючіший для нього момент на фронті. Втім, він впевнений, що це його ціна за свободу.

Варто зазначити, що Олександр взяв до рук зброю заради свого сина. Батька став на захист держави, аби його діти могли жити у мирній Україні та, щоб у їхньому житті не трапилося війни. Проте не бачити, як росте твій син – один з найболючіших моментів для актора.

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Олександр Печериця про службу на фронті

В ефірі 5 каналу український актор Печериця поділився, як проходить його життя на фронті. Окрім військових завдань, він намагається розвиватися, співати пісень під гітару та не зупинятися ні на мить.

Я не бачу свою родину, я не бачу, як росте мій син. Це, напевне, найболючіший момент. Але, я думаю, що це того вартує. Це та ціна, яку я плачу за свою свободу, за можливість говорити те, що я думаю і жити у вільній нашій незалежній прекрасній Україні, – поділився він.

Печериця розповів, що зараз не вистачає творчого натхнення та життя. Однак, до зброї на полі бої звикаєш швидко. Попри завдання, він намагається читати та розвиватися.

"Наша країна стоїть зараз на дорозі великих змін у всіх сферах: театр і кіно – не є винятком. Я гадаю, що буде кіно і театральний бум після закінчення війни, тому що попит на нашу країну неймовірний. Вона зараз в усіх на слуху, всі цікавляться: хто, що, як. Адже ми показали всьому світові, що ми є", – сказав він.

Ми є сильні, колоритні, унікальні. Після війни у нас в усіх буде дуже багато роботи,

– доповнив Олександр.

Українські актори на війні

Окрім Олександра, з перших днів війни взяли до рук зброю чимало акторів та українських зірок. Серед них: