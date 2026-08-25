"Я грав не дуже": Пономарьов розповів про свою роль у фільмі "Потяг “Червона рута”"

Співак розповів про свою невелику роль у новій українській романтичній комедії "Потяг "Червона рута"". І, схоже, найбільше його розсмішило не саме знімання, а те, що сталося вже на етапі монтажу.

Як співак розповів scena, в співака була невеличка роль самого себе. Пономарьов став одним із запрошених гостей стрічки. Його поява у фільмі цілком логічна: співак не просто має стосунок до української музичної сцени, а й свого часу переміг на фестивалі "Червона Рута" – у 1993 році в Донецьку. Тож запрошення у фільм, присвячений легендарній пісні та фестивалю, виглядало майже неминучим.

У фільмі також з'явилися Ірина Білик, Наталя Могилевська та Олег "Фагот" Михайлюта – тобто творці вирішили зібрати на одному екрані цілий музичний десант "Червоної Рути".

За задумом стрічки, ці зірки беруть участь в одній із важливих музичних сцен і виконують легендарну "Червону руту".

Сам фільм побудований навколо подорожі потягом, де, звісно ж, має трапитися кохання.

А потім почався монтаж

Під час розповіді про роботу над фільмом Пономарьов згадав, що його роль зрештою виявилася ще меншою, ніж могла бути спочатку. Частину сцен, де він мав репліки, вирізали під час монтажу.

Співак пожартував, що, можливо, це навіть було правильним рішенням, адже грав він, за його власною оцінкою, не дуже.

Власне, Пономарьов і не претендував на головну роль. Його участь – радше приємне камео для тих, хто знає історію "Червоної Рути" та української естради.

"Потяг “Червона рута"": про що фільм

Події романтичної комедії розгортаються у потязі "Червона Рута", де пасажири закохуються, намагаються зберегти стосунки та шукають своє кохання.

Стрічка присвячена 35-річчю Незалежності України та 55-річчю пісні "Червона рута". У фільмі знялися Станіслав Боклан, Олександр Рудинський, Роман Луцький, В’ячеслав Довженко, Михайло Хома, Анна Кузіна, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та інші.

Якщо ви ще не встигли купити квитки до кінотеатру, то ловіть трейлер фільму "Потяг "Червона Рута" для натхнення.



