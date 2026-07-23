Олександру Рудинському – 30: актор поділився архівними фото, а ми зібрали його найкращі фільми

Сьогодні Рудинський – один із найвідоміших українських акторів свого покоління. За його плечима десятки ролей у театрі й кіно, міжнародні проєкти та престижні відзнаки. А ще – дедалі більше глядачів, які впізнають його не лише в Україні.

23 липня український актор Олександр Рудинський святкує 30-річчя. З нагоди дня народження в своєму Instagram він поділився з підписниками архівними світлинами, показавши себе ще задовго до театральної сцени та великих кінопроєктів. З нагоди ювілею 24 Канал зібрав кілька стрічок і серіалів за участю актора, які точно варті уваги.





Олександр Рудинський / Фото Скріншот з відео інстаграм





Олександр Рудинський / Фото Скріншот з відео інстаграм

"Носоріг"

Кримінальна драма Олега Сенцова про буремні 90-ті. Фільм показує шлях чоловіка, який у гонитві за силою та владою поступово втрачає самого себе.

"Носоріг": дивитись трейлер

"Збори ОСББ"

Здавалося б, звичайні збори мешканців будинку. Насправді – вибухова суміш людських амбіцій, образ і конфліктів. Генератор тут лише привід, а справжня битва точиться між сусідами.

"Збори ОСББ": дивитись трейлер

"Камінь, ножиці, папір"

Короткометражний фільм, заснований на реальних подіях. Історія про лікарів, які рятують життя на лінії фронту, коли до їхнього укриття наближаються російські військові. Саме ця стрічка принесла Рудинському міжнародне визнання.

"Камінь, ножиці, папір": дивитись трейлер

"Дві сестри"

Роуд-муві на тлі війни. Дві сестри вирушають до прифронтової Харківщини, щоб забрати пораненого батька. Дорога змінює не лише маршрут, а й їхні стосунки, змушуючи переосмислити те, що справді має значення.

"Дві сестри": дивитись трейлер

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