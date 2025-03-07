Він мене, с*ка, харить, – Рудинський про російського актора, який зіграв в "Анорі"
- Олександр Рудинський висловив невдоволення участю російських акторів у фільмі "Анора", зокрема Марка Ейдельштейна.
- Рудинський заявив, що був проти номінації російських акторів на Оскар-2025 за їхню участь у цьому фільмі.
Український актор Олександр Рудинський різко прокоментував участь російських акторів у фільмі "Анора". Він мав на увазі Марка Ейдельштейна та Юрія Борисова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Сергія Притули та Антона Тимошенка "Гуртом та вщент". За словами 28-річного актора, він не може зрозуміти, як можливо толерувати росіян у час великої війни в Україні.
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Олександр Рудинський різко висловився про російських акторів: що він сказав
Актор Олександр Рудинський відверто поділився своїми емоціями щодо російських акторів, зізнавшись, що вони викликають у нього лише негативні почуття. Він розповів, що дивився фільм "Анора", але був дуже роздратований однією з ролей, зокрема виступом російського актора Марка Ейдельштейна.
Олександр поділився спогадами, що бачив його на церемонії BAFTA, а потім разом з дружиною переглядав фільм, і його участь у картині сильно його дратувала.
Я не знаю, ну "Анора" – найкращий фільм року. Я дивився його. Не засинав до половини, але мене сильно дратував цей російський актор. Не Борисов, а інший молодий хлопець кучерявий (Марк Ейдельштейн. – 24 Канал) Я його бачив на BAFTA, потім ми із дружиною дивилися кіно, а він мене, с*ка, харить,
– зізнався Рудинський.
Подкаст "Гуртом на вщент": дивіться відео онлайн
Крім того, Олександр зауважив, що якби він мав можливість номінувати акторів на Оскар-2025 за участь у "Анорі", то він би обрав інших виконавців ролей, замість росіян. Однак американська кіноакадемія номінувала путініста Юрія Борисова. На щастя, він не переміг у своїй номінації.