Подарунки для ЗСУ та конфузи на зйомках: Рудинський розкрив деталі роботи із зірками Голлівуду

Український актор Олександр Рудинський, який нещодавно долучився до голлівудського трилера "Зміїний острів" про підрив "Північного потоку", розкрив закулісся знімального процесу. Знаменитість поділився враженнями від співпраці з оскароносними Едріаном Броуді та Шоном Пенном.

В інтерв'ю для шоу "Наодинці з Гламуром" Олександр також пригадав кілька цікавих ситуацій на майданчику.

Рудинський поділився деталями роботи з голлівудськими акторами

Олександр бере участь у масштабному шпигунському фільмі відомого американського режисера Дага Лаймана. Стрічка розповідає про події 2022 року та диверсію на російському газопроводі. Щоб максимально реалістично передати історію, Лайман неодноразово приїздив до України, спілкувався з людьми та особисто писав сценарій, змінюючи його просто під час роботи. Команда працювала над картиною в Болгарії та Хорватії, зокрема у відкритому морі, де Рудинський вперше дізнався, що таке справжня морська хвороба.

У цьому проєкті разом з Олександром грають світові знаменитості – Едріан Броуді, Шон Пенн та болгарська зірка Марія Бакалова. За словами українця, Броуді втілює на екрані саме нашого земляка. Голлівудський актор постійно розпитував Рудинського про ситуацію в нашій країні та виявився дуже обізнаним щодо контексту війни.

Олександр розповів кумедний випадок, коли його маленький син летів чартерним рейсом із Софії до Хорватії та опинився в сусідньому кріслі з Броуді. Хлопчик навіть не підозрював, яка зірка сидить поруч, хоча сам Едріан поводився неймовірно привітно.

Спостерігати за роботою артистів такого масштабу стало для Рудинського безцінним досвідом. Він пригадав момент, коли очікував на свою чергу в барі, а за скляною стіною Пенн і Броуді грали спільну сцену.

У людей п'ять "Оскарів" на двох, а я сидів отак у навушниках і просто слухав, як вони грають. Іноді плутаються в тексті, щоб ви просто розуміли, що це живі люди,

– поділився актор.

Олександр Рудинський про зйомки з Шоном Пенном і Едріаном Броуді: дивіться відео онлайн

Крім того, Рудинський мав нагоду поспілкуватися з Шоном Пенном під час перерви на каву. Українець зізнався, що є великим фанатом його творчості. Під час розмови Олександр згадав, що часто організовує благодійні збори для потреб українських військових. У відповідь Шон Пенн подарував йому пачку американських цигарок для аукціону, а Едріан Броуді також передав річ від себе, аби допомогти зібрати кошти.

Щодо прем'єри фільму, Рудинський сподівається, що глядачі побачать кінокартину у 2027 році. Водночас він зізнається, що трохи хвилюється за долю стрічки. Через гостру політичну тематику існує ризик, що фільм може надовго "залишитися на полиці".

Що цікаво, Олександр не вперше ділиться приємними спогадами про роботу зі світовими зірками. Раніше Рудинський зізнавався, що вчив Сідні Свіні української мови.