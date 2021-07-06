На що піти в кіно: Олександр Ткаченко порекомендував українські стрічки

6 липня 2021 , 10:31
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Джерело:

телеграм Олександра Ткаченка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає українців до перегляду українського кіно. У своєму телеграм-каналі політик запевняє, що "літо обіцяє бути насиченим на українські кіноновинки – як художні, так і анімаційні – для походів з малечею". Які фільми він радить дивитися в кіно – читайте на Kino 24.

"В таку cпеку сховатися у темному залі із попкорном – ідеальний варіант відпочинку. Тим більше коли показують кіно, що захоплює", – говорить Олександр Ткаченко. 

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Вітчизняних стрічок в кінотеатрах стає все більше і більше. Різних жанрів та форматів. Це результат роботи Держкіно та пітчингів. Підтримуймо українське разом. І формуємо попит як глядачі, – доповнив політик.

На які фільми йти в кінотеатри: поради Олександра Ткаченка

  1. "Віктор_Робот"

Коли в кіно: зараз

Мультфільм розповідає про пригоди дівчинки і маленького робота Віктора, які відправились на пошуки її дідуся. Футуристичний світ роботів та високих технологій нагадує своєрідний український стім-панк. Такого ми ще не бачили.

"Віктор_Робот": дивіться новий трейлер

 

  1. "Вусатий фанк"

Коли в кіно: зараз

Документалка про українську музику 70-х. Проривні музичні течії, що стояли поруч зі світовими трендами естради. Більше про їх унікальність – у стрічці.

"Вусатий фанк" 2021: дивіться новий трейлер

 

  1. "Ми є Ми поруч"

Коли в кіно: з 8-го липня

Фільм легенди українського кіно Романа Балаяна.
Естетична монохромна мелодрама про неочікувану зустріч хірурга та невідомої загадкової дівчини.

"Ми є Ми поруч" 2021: дивіться трейлер 

 

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  1. "Зарваниця"

Коли в кіно: з 15-го липня

Зарваниця – невеличке селище, що збирає тисячі паломників з року в рік. Тут зустрічаються зовсім несхожі один на одного люди, що мають спільний шлях: шлях до дива. 

"Зарваниця" 2021: дивіться трейлер

 

  1. "Пульс"

Коли в кіно: з 22-го липня

Спортивна драма за реальною історією української чемпіонки Оксани Ботурчук. Про злети, падіння та перешкоди. А також про силу волі та силу людського духу. Запалює енергією та мотивацією.

"Пульс" 2021: дивіться трейлер

 

Обмежень щодо посадки немає, тож зали чекають на нас. Квитків багато не буває, як і хороших фільмів,
– зазначив Олександр Ткаченко.

Автор: Наталія Гулій