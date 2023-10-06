Прийде черга кожного, – Олексій Гнатковський з фільму "Довбуш" зізнався, чи готовий іти на війну

Зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський заявляє, що готовий захищати Україну на передовій. Виявляється, актор стоїть на військовому обліку ще з перших днів повномасштабної війни.

Олексій Гнатковський ще з 2015 року займається реабілітацією для військових. Він допомагає учасникам бойових дій відновлюватися.

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Чи готовий Гнатковський піти на фронт

Актор запевнив, що готовий взяти до рук зброю. Він вже стоїть на військовому обліку.

Ми всім театром прийшли (ставати на облік – 24 Канал). Я розумію, що кожен чоловік повинен – рано чи пізно прийде черга кожного. Тому треба бути готовим до цього, треба розуміти це,

– сказав Олексій Гнатковський.

Зірка фільму "Довбуш" негативно ставиться до словосполучень культурний, інформаційний чи економічний фронт. За його словами, все це – тил, а на культурному фронті немає жодного пораненого.

"Завдання кожного українця в тилу – бути гідним тих, хто перебуває на передовій. Тому щодня треба робити щось для фронту", – вважає Гнатковський.

Актор зазначив, що навіть перехід на українську мову в побуті стане боротьбою проти російського контексту.

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Гнатковським: відео

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