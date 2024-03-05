Це ганьба, – зірка "Довбуша" категорично висловився щодо "низькосортного" кіно в Україні

Український актор та зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський емоційно висловився щодо кіно, де українців зображують, як об'єкт глузувань. Він заявив, що одразу відмовляється від таких контрактів.

Кошти, які виділяються на подібне кіно, на його думку, краще використовувати для потреб армії, аніж для поширення російських наративів. Читайте, що ще сказав Олексій Гнатковський.

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Олексій Гнатковський висловився щодо "низькосортного" кіно: що сказав актор

Актор пригадав петицію, яку йому довелося насильно підписати. Усе заради того, щоб не ганьбити українську культуру через "низькосортне" кіно. Суть документа полягала в тому, щоб спрямувати всі виділені кошти на підтримку Збройних Сил України, а не на фільмування.

Я теж її (петицію – Кіно 24) підпишу. Тому що те, на що виділяють зараз кошти, з погляду кіно – це ганьба. У нас війна в країні, ми маємо знімати хороші, якісні речі. Але тут уже велика політика, це вже навіть не про кіно і мистецтво. Це вже про політику. Про узурпацію,

– наголосив Олексій.

Інтерв'ю Олексія Гнатковського: дивіться відео

Актор визначив дві умови, за яких він буде продовжувати свою кінокар'єру: у фільмах високого рівня або з хорошою виплатою гонорару. Проте Гнатковський принципово зазначив, що не буде зніматись у кіно, де українців показують, як дурнів.

Я не казав, що не буду зніматися в кіно. Я казав, що буду зніматися або в професійних проєктах з погляду професії, мистецтва і високого рівня, або якщо це хороші гроші, тому що це моя професія, я цим заробляю на життя. Але я не буду зніматися в тому, де українців показують дебілами, ідіотами й там, де меншовартість, – це для мене важливо,

– пояснив актор.

Олексій Гнатковський каже, що сьогодні ми воюємо з ворогом, який має зброю в руках, але варто пам'ятати, що Росія напала на нас не танками, не ракетами. Спочатку зайшла російська мова, російська культура, російські наративи, а тепер, як наслідок, бомби, обстріли й вбивства. Тому варто тримати українську культуру, але робити це якісно.

Олексій Гнатковський став секс-символом цього року: що відомо

Нещодавно актор Олексій Гнатковський отримав нагороду "Золотий ліфон". Переможця визначали через онлайн-голосування серед найвидатніших культурних постатей України за цей рік. Організатори премії "Золотий ліфон" пояснили його перемогу, відзначивши харизму та внутрішню силу Олексія.

Крім того, принциповість та позиція Гнатковського, що стосуються якості української культури, привертають увагу кожного свідомого українця. Тому не дивно, що саме його обрали кращим цього року.