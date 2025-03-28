Зірка "Довбуша" чесно зізнався, чому відчуває провину перед синами: "Дотепер караю себе за це"

Відомий український актор театру та кіно Олексій Гнаковський став відомим глядачеві завдяки ролі у фільмі "Довбуш". Сьогодні артист також знімається у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном". Та, окрім цього, Гнатковський є батьком двох синів.

Старшому Остапу зараз 12 років, а молодшому Оресту – 5. Олексій чесно зізнався, чому досі відчуває провину перед своїми дітьми. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Рекомендуємо 7 культових екшенів із найкращими бойовими сценами, які тримають глядачів в напрузі

Олексій Гнатковський розповів, чому відчуває провину перед своїми дітьми

Олексій Гнатковський зізнався, що дуже любить своїх дітей. Війна змусила його ще більше цінувати те, що він має. Однак каже, що були випадки у його житті, за які досі соромно перед синами. Усе через його запальний характер.

Пам'ятаю, як одного разу насварив свого старшого сина. Я дотепер караю себе за це. Я по ділу це зробив, бо він не читає, але ж насварив. І змусив видалити всі ігри з телефона. А це жахлива травма для дитини. Я дотепер пам'ятаю його очі. Я перепросив у свого сина, якому було 11 років,

– пригадує Олексій.

Інтерв'ю Олексія Гнатковського: дивіться відео онлайн

Гнатковський каже, що ніколи не бив своїх дітей. Актор навіть зізнається, що мріє про третю дитину, однак у час війни вони з дружиною не ставлять це питання в пріоритет.

До речі, нещодавно режисерка "Кави з кардамоном" вперше відповіла на обвинувачення щодо зйомок 2 сезону серіалу