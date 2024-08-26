Зірка "Довбуша" Гнатковський вперше заговорив про дружину та двох синів

Відомий український актор Олексій Гнатковський, який став зіркою фільму "Довбуш", поділився подробицями свого особистого життя. Він розповів про кохану дружину та своїх дітей.

Актор відверто зізнався, чого прагне навчити своїх синів. Також Олексій вперше розповів, ким працює його дружина.

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Олексій Гнатковський розкрив подробиці особистого життя

За словами актора, його дружина Ольга є людиною з великим потенціалом. Вона багато разів змінювала сферу своєї діяльності, шукаючи те, що найбільше їй підходить. Однак, під час війни, коли країна переживає важкі часи, Ольга знайшла своє справжнє покликання в благодійності.

"Ми познайомилися в інституті, вона також закінчила політологію, працювала піарницею у великих компаніях, потім у банку. І на телебаченні журналісткою працювала. Після декрету мала свій шоурум, займалася сферою моди. А зараз, після початку повномасштабною війни, керує благодійним фондом: у нас є сімейний фонд, і ми його ведемо. Плюс соціальні різні проєкти – працює з дітьми, з переселенцями, з жертвами зґвалтувань, з матерями з дружинами загиблих, з військовими й так далі", – поділився актор.

Разом з Олексієм вони заснували благодійний фонд, основною метою якого є підтримка українських військових та допомога людям, які постраждали від російського терору.

Це величезний пласт роботи. Бог мене нею благословив. Я тішуся таким благословінням,

– розповів Гнатковський.

Гнатковський також поділився розповідями про своїх двох синів. Він наголосив, що батьківство стало для нього одним із найважливіших аспектів життя, і ця роль дарує йому велику радість та відповідальність.

Вони (діти актора – Кіно 24) дуже добре дотичні до воєнної реальності, тому що у нас половина сім'ї воює: їхні хрещені дядьки зараз на фронті. Ми пережили й полон, і звільнення з полону. Мої діти добре про це знають, розуміють, орієнтуються в ситуації та багато допомагають. А найбільше я вчу їх своїх традицій, своєї культури. Вчу бути людьми. Як на мене, це найважливіше. Найважливіше, що ми маємо дати дітям – це освіту і культуру,

– каже Олексій.

Актор прагне бути взірцем для своїх дітей, надихати їх на добрі вчинки й вчити важливим цінностям, які допоможуть їм у житті.