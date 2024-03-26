Я не втік, – зірка "Жіночого лікаря" правдиво відповів, чому зараз не на фронті

Олексій Нагрудний відомий за роллю Юрія Сердюка в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Актор має дуже чітку проукраїнську позицію. І цього навчає свого старшого сина.

16-річний Олександр, за словами Нагрудного, уже пройшов комісію у військкоматі. А молодший син актора народився в лютому 2024. Олексій відверто зізнався, чому досі не на фронті.

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Олексій Нагрудний відповів, чому досі не на фронті

За словами актора, він не ховається від свого обов'язку. Нагрудний зізнається, не має жодної військової освіти, однак готовий навчатись і йти воювати, коли прийде його черга.

Я тут, нікуди не поїхав, не втік. Якщо прийде моя черга, я готовий зібрати речі, три місяці здобувати військову професію, якої не маю. Я, напевно, зараз жалкую про це. Але враховуючи досвід зйомок у серіалі "Жіночий лікар" когось зашити я точно зумію. Я піду боронити свою землю, зараз я виховую сина, який народився, якому місяць,

– відповів Олексій.

Інтерв'ю Олексія Нагрудного: дивіться відео

Актор заявив, що він готовий захищати Україну зі зброєю в руках, коли це буде необхідно. Нагрудний вважає, що він зможе здобути навички стрільби та сподівається, що у разі необхідності стане корисним.

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