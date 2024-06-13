Пропонували зіграти матір російського вояки, однак вона сказала – ні: де зараз Олена Хохлаткіна

Олена Хохлаткіна – талановита народна артистка України. Глядачі її добре знають за проєктами "Памфір", "Я працюю на кладовищі", "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке", "Сага". Однак життя акторки як і багатьох інших змінилося від початку повномасштабного вторгнення.

Попри тяжкі часи, Олена залишилася в Україні. Кіно 24 розповість, чим вона зараз займається та чи продовжує акторську діяльність.

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Де зараз Олена Хохлаткіна

Ще до сумнозвісної дати – 24 лютого в Олени Хохлаткіної було заплановано кілька проєктів, однак, звісно, всі через зрозумілі обставини зруйнувалися. Протягом пів року було свого роду затишшя, адже театр не працював. Вже згодом, коли репетиції відновилися, акторка почала виходити на сцену. Про це вона розповіла в у інтерв'ю виданню OBOZ.UA наприкінці 2023 року.

Акторка поділилася, що, коли відновилися зйомки, вона відмовилася від ролі матері російського солдата. Ба більше, згодом із схожою пропозицією до неї зверталися ще раз.

Якби мені запропонували зіграти українську матір, я би погодилася навіть безкоштовно. Та й гонорари зараз на все невеликі, зрізані. Але я не проходила по кастингу на якісь роботи, які подобалися, від "мила" зовсім відмовилася,

– відверто тоді розповіла Олена.

Однак акторства жінка не покинула. Зауважимо, що вона знялася в міжнародному проєкті – художньому фільмі "Кімната Мар’яни", який створювався в Будапешті.

Зараз Олена Хохлаткіна проживає у Києві. Акторка продовжує грати в спектаклях Національного академічного театру імені Івана Франка.

Нещодавно вона опублікувала пост, в якому повідомила про прем'єру фільму "Конотопська відьма", в якому вона зіграла. До слова, дебютувати на екранах стрічка буде напередодні Дня незалежності України – 22 серпня.

Крім цього, Олена також долучилася до проєкту "Країна казок", де прочитала аудіоказку для малечі. Зокрема, твір в її виконанні ("Пори року") вийшов на ютуб-каналі "U.КРАЇНА КАЗОК" в квітні 2024 року.

Фільмографія Олени Хохлаткіної