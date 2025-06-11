Уже не Анна з "Кави з кардамоном": популярна акторка Олена Лавренюк змінилась до невпізнання

Олена Лавренюк відома за головними ролями у фільмах "11 дітей з Моршина", "DZIDZIO: Контрабас", "Гірська жінка: на війні". Окрім цього вона втілила головну роль у серіалі "Кава з кардамоном".

Актриса театру та кіно вразила підписників несподіваною зміною іміджу. У матеріалі Кіно 24 покажемо цю несподівану трансформацію.

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Олена Лавренюк змінилась до невпізнання заради ролі: подробиці

У своєму інстаграмі акторка поділилася відеорілс, на якому постає в новому образі – з яскраво-білявим волоссям. Цей сміливий крок вона зробила заради ролі у своєму новому кінопроєкті.

Так народилася моя Лілі! Кілька місяців роботи над новим проєктом: костюм, грим, внутрішній світ, конфлікт, бажання та читки. Ми вже були готові знімати, але в просторі з'являється ідея, що моя героїня – білявка. Рішення було прийнято одразу. А зараз у ньому немає й сумнівів. Це щось абсолютно нове для мене, і я щаслива,

– зізналася Олена.

Підписники акторки вже засипали її сторінку коментарями, в яких захоплюються новим образом. А сама Олена поки що не розкриває деталей про сам проєкт, тримаючи інтригу.

Очікується, що більше подробиць про новий фільм та роль буде оприлюднено найближчим часом.

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