Жодного пафосу, – відома українська акторка розповіла деталі про життя з Адою Роговцевою

Популярна українська акторка Олеся Власова розкрила цікаві подробиці з життя народної артистки України Ади Роговцевої. Вони разом зіграли на одній сцені у виставі "Варшавська мелодія 2".

Акторка розповіла про свій досвід спілкування та життя з Адою Миколаївною та її донькою. Також вона зізналася, чому багато років відчуває особливу прихильність до цієї родини.

Рекомендуємо 4 відомі українські актори, які отримали повістку від військкомату

Олеся Власова про Аду Роговцеву

Олеся розповіла, що Ада Роговцева дуже допомагала їй і її доньці Каті, яка також була залучена у постановці "Варшавська мелодія 2". Вона відводила їх часом на окремі репетиції, давала корисні поради та допомагала в усьому. Ада Миколаївна ставилася до них як до рівних.

Однак Олеся також пригадала, як вони були на гастролях в Америці, і Ада Миколаївна захворіла на запалення легень.

Вона дуже недобре почувалась, але все відпрацьовувала. Після вистави була дуже втомлена, проте йшла до глядачів, всім усміхалася, з усіма фотографувалась. Я дивилась на неї та вчилась, як має актор має працювати на сцені. Жодного пафосу й абсолютна відданість із таким космічним талантом,

– розповіла Олеся.

Олеся Власова також згадала, що під час гастролей у США Ада Роговцева запросила її жити до себе, що було для неї приємним сюрпризом.

"І я в них жила, але потім, підозрюю, Ада Миколаївна була не рада, що поселила мене. Бо ми з Катею ночами безперервно балакали на кухні. Вона приходила, розганяла нас спати. Тоді я абсолютно закохалася в їхню родину. Пів року вірші їм присвячувала, але не показувала, соромилася. Я і зараз захоплююся цією родиною", – пригадала акторка.

Як Ада Роговцева допомагає українцям

Актриса театру та кіно Ада Роговцева виявилася справжньою опорою для численних українців у період війни. Вона відзначається довготривалим активним протистоянням путінському режиму, висловлюючи свою непохитну ворожнечу до окупантів, і продовжує допомагати й дотепер, навіть на 86-му році життя.

Роговцева, як ніхто інший, розуміє, що означає переживати труднощі. Вона регулярно відвідує військових та надає підтримку захисникам нашої країни ще з 2014 року.

"Ми їздимо з нашими концертними програмами по батальйонах, по базах. Раніше були на передовій, а зараз не пустять вже і правильно зроблять. А раніше їздили, я війну знаю. Я знаю цих хлопців, і вони знають мене. Ми взаємно поважаємо одне одного", – ділиться акторка.

Хоча Ада Роговцева і досі займається виставами у театрі, вона підкреслює, що зараз найважливіше – працювати на перемогу України. Вона активно волонтерить і ставить на перший план допомогу тим, хто найбільше потребує її сьогодні.