Влучання уламку "Шахеда" в будинок і зйомки в кіно після початку війни: де зараз Ольга Атанасова
Ольга Атанасова-Лук'яненко є однією з найпопулярніших акторок в світі українського кіно. Її талант і краса завоювали прихильність глядачів у різних проєктах. Зокрема, вони знають акторку завдяки ролям у серіалах "Різниця у віці", "Папаньки", "Дві матері" та інших.
З початком повномасштабного вторгнення акторка залишилася у рідній Україні. Кіно 24 розповість, де зараз та чи повернулася у кіно від початку великої війни Ольга Атанасова-Лук'яненко.
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Де застала війна акторку та де вона зараз
Коли почалось повномасштабне вторгнення, Ольга Атанасова залишилась у Києві. Акторка тоді відправила свою доньку Адель за кордон разом з її татом, колишнім чоловіком Ольги. Про що вона розповідала у інтерв'ю Аліні Доротюк.
В одному із своїх інтерв'ю акторка, відповідаючи на питання, чому вона не поїхала, зазначила, що "не боялася. Була впевнена, що все буде добре, ще й сама підтримувала інших".
Вже влітку 2023 року акторка їздила в Німеччину та привезла доньку в Україну. Журналісти поцікавилися, чи не думала вона залишитися за кордоном з донькою.
В мене навіть амбіцій таких не було, моє життя – тут (в Україні – Кіно 24),
– відповіла Ольга Атанасова.
До слова, з початку війни акторка на своїй сторінці в соціальній мережі поширювала збори на підтримку ЗСУ. Зокрема, Ольга брала участь в благодійному "Кіно-бранчі" разом іншими українськими акторками Валерією Ходос та Анною Сагайдачною, який також організовували, аби зібрати кошти на потреби розвідки.
Уламок "Шахеда" влучив у будинок
Від чергової ракетної атаки ворожих військ в грудні 2023 року в Києві постраждав будинок, в якому проживала акторка.
Її квартира знаходиться всього на декілька поверхів нижче від житла ведучого Андрія Ковальського, яке вщент було зруйноване.
Тоді, як розповідала Ольга Атанасова, яка разом з донькою повернулася з Німеччини до України, вона жодного разу не пожалкувала про повернення в Україну.
Gornsdorf дуже багато мені дав. Думки. Друзі. Незвичайне для мене життя. Але жодного разу я не пожалкувала. Попри всі обставини. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть за таких незвичайних обставин,
– прокоментувала Атанасова.
Чи повернулася акторка до кіно від початку великої війни
Кіноіндустрія в Україні з початку повномасштабної війни на певний час призупинилася.
Згодом акторка Ольга Атанасова-Лук'яненко знову почала зніматися в кіно. Зокрема, вона зіграла одну з головних ролей у 3 сезоні детективу "Розтин покаже". Це був перший проєкт, в якому акторка знялася з початку вторгнення.
Так, це була перша робота (з початку повномасштабної війни – Кіно 24), тому дуже важлива. Може, це прозвучить якось пафосно, але це було для мене як повернення в щастя. Навіть попри те, що в країні йде така жорстока війна. Бо саме моя робота робить мене щасливою... Я знаю, що багато акторів після початку повномасштабного вторгнення почали опановувати інші професії, почали вчитися готувати їсти, працювати десь в індустрії краси. Я так не змогла. Я бачу себе винятково у своїй професії. І цей проєкт був для мене як ковток свіжого повітря. Тому я просто насолоджувалася процесом зйомок. Я взагалі завжди насолоджуюся своєю роботою, але цього разу – як ніколи раніше,
– ділилася враженнями акторка в своїх попередніх інтерв'ю.