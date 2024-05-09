Кілька місяців жила в театрі: де зараз акторка Ольга Гришина

9 травня 2024, 23:56
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Ольга Гришина є однією із найбільш впізнаваних акторок України. Вона відома глядачам завдяки участі в серіалах "Рецепт кохання", "Дім, який" та "Розтин покаже".

Дізнайтеся, де тепер Ольга Гришина і чим займається під час війни. Кіно 24 розповість, як і де акторка зустріла війну та чи повернулася в кіно.

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Де зараз Ольга Гришина

На початку повномасштабної війни Ольга Гришина була в Києві. Так, в березні 2022 року, коли окупантів відігнати від столиці і в Києві відкрили мости через Дніпро, Ольга разом зі своєю родиною переїхала у Театр імені Лесі Українки, де служить вона та її чоловік. Про це розповіли в пресслужбі каналу ICTV2.

Так, родина вирішила залишитися в театрі, де вони й прожили кілька місяців. Саме в цей період вперше Ольга і почала створювати іграшки для своєї доньки.

Згодом роботи акторки з'явилися на благодійному ярмарку, що був організований подругою.

Це був цікавий досвід. Часу і думок багато, роботи за професією зовсім не було. Треба було психологічно допомогти собі та іншим, і це вдалося завдяки новому хобі,
– розповідала акторка.

Також вона поділилася, чи не було бажання поїхати.

"Ні, бо тут частина сім’ї залишалася. Але влітку ми поїхали в дитячий табір за кордон і там застрягли на значний час, хоча дуже хотіли додому. Кожен по-різному це переживає, в мене багато знайомих, які виїхали – їм так спокійніше і краще. А нам краще бути разом, попри ракетні атаки, вимкнення світла", – поділилася Гришина в інтерв'ю "Фактам".

Наразі Ольга перебуває в Києві та грає у спектаклях театру імені Лесі Українки.

Вже під час війни акторка отримала запрошення на зйомки продовження серіалу "Коп з минулого".

Також Ольга Гришина знялася в 3 сезоні судово-медичного детективу "Розтин покаже". Акторка зіграла головну роль – талановитої і розумної судмедекспертки Яни Гончар, завдяки якій розкриваються найскладніші злочини.

Ольга Гришина розповідала, що була дуже рада початку зйомок нового сезону. За її словами на майданчику панувала чудова майже сімейна атмосфера.

Автор: Ірина Марціяш