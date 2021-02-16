На тлі обговорень роману Олівія Вайлд похвалила роботу Гаррі Стайлза у її фільмі

Голлівудська актриса Олівія Вайлд розлучилась та почала роман з колегою по фільму "Не хвилюйся, кохана" Гаррі Стайлзом. Досі вона не коментувала спільної роботи, однак днями все ж зробила виняток та похвалила нового бойфренда.

Вперше про стосунки Гаррі Стайлза і Олівії Вайлд стало відомо у січні 2021 року. І поки преса довідується нові деталі цього роману, актриса і продюсерка стрічки "Не хвилюйся, кохана" публічно подякувала бойфренду.

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За словами Олівії Вайлд, у Голлівуді є небагато акторів, які погодяться зіграти другорядну роль, зробивши жінку головною у сюжеті. Тому й кастинги на такі проєкти часто затягують і перетворюються на муку для продюсерів.

"Маловідомий факт: більшість акторів-чоловіків не хочуть грати другорядні ролі в жіночих фільмах. Індустрія виховала їх у переконанні, що це применшує їхню могутність, тобто фінансову цінність. Це є однією з причин того, що так важко отримати фінансування для фільмів, присвячених жіночим історіям. Важко знайти акторів, які розуміють, чому варто дозволити жінці бути в центрі уваги", – розповіла Олівія Вайлд.

Однак Гаррі Стайлз одразу підписав контракт та залюбки зіграв у стрічці "Не хвилюйся, кохана", давши змогу своїй колезі Флоренс П'ю розкритись у стрічці. За це Олівія Вайлд вирішила публічно подякувати актору.

"Гаррі Стайлз, "наш Джек", не тільки отримав задоволення від можливості дозволити блискучій Флоренс П'ю зайняти центральне місце "нашої Аліси", але і наповнив кожну сцену тонким почуттям людяності. Він не зобов'язаний був приєднуватися до нашого кухля, але він застрибнув на борт зі смиренням і милосердям і кожен день вражав нас талантом і теплотою", – додала вона.

Такий коментар викликав жваве обговорення, адже досі Олівія Вайлд навіть не реагувала на питання про Гаррі Стайлза, з яким вона будує стосунки після раптового розлучення. Поки актриса розповіла тільки про їхній спільний проєкт. Однак, можливо, це перший крок до оголошення про стосунки.

Що відомо про роман Олівії Вайлд і Гаррі Стайлза