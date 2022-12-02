"Королева ночі та переходів": Оля Полякова відтворила танець Венздей у тіктоці

Українська співачка Оля Полякова повторила шалений танець Венздей із популярного однойменного серіалу. Українці засипали компліментами зірку і назвали її "українською Венздей".

Співачка вирішила підтримати флешмоб і не відставати від молоді. Свій танець Полякова опублікувала у тіктоці.

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Оля Полякова відтворила танець Венздей

Для перевтілення у Венздей, співачка зробила макіяж у темних кольорах і заплела дві коси. Глядачі відзначили ідеальний перехід зірки: спершу Полякова була одягнута в халат, а пізніше з’явилася у чорній короткій сукні у стилі загадкової та похмурої Венздей.

Відгуки мережі:

"Ольго, це дуже круто. Вам треба зіграти маму Венздей";

"А ще б в чорний пофарбуватися, то б не відрізнити";

"Це справжня Венздей";

"Найкращий перехід, який я бачила";

"Яка ж ти класна. Завжди підіймаєш настрій і віру в себе. Пишаюся, що ти з України";

"Українська Венздей";

"Найкращий косплей".

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Культовий танець "Венздей" вразив глядачів серіалу

Вся дія відбувається на щорічному танцювальному заході Rave'N в Nevermore Academy. Вендзей запалює танцем, хореографію до якого придумала сама актриса Дженна Ортега під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps.

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: дивіться відео

Про що розповідає серіал

За сюжетом, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей" 2022: дивіться трейлер онлайн