Четверта серія другого сезону серіалу "Емілі в Парижі" неабияк обурила Україну. У ній киянку Перту показали недалекою крадійкою. Поки мережа лютує через стереотипи, Оля Цибульська заступається за режисерів.

Співачка та ведуча Оля Цибульська не оминула увагою нашумілий серіал "Емілі в Парижі", через який українці масово скаржаться на Netflix. На диво, зірку не гнівить те, що, за сюжетом, Петра "краде сумки, тупить і боїться депортації".

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"Про Петру з "Емілі в Парижі", яка розпетрала душу, самоповагу й самооцінку кожної гідної українки, яка вишукано володіє англійською мовою, займається холотропним диханням, проходить курси підвищення особистості, прокачує всі свої чакри й ніколи не краде речі з дорогих бутіків", – почала свій спіч артистка.

Вона переконана, що творці "Емілі в Парижі" керувались історією художньої вигадки – хотіли "зачепити" глядача, а не образити українців. На її думку, Петра – це всього-на-всього конкретний образ, а не узагальнений портрет народу. Її нібито ввели в серіал для драматургії.

Я не думаю, що режисери збирались образити українок, бо неодноразово італійців зображали як мафіозі, індусів – як тотально бідний народ. Французів у тому ж серіалі "Емілі в Парижі" показали лінивими й фліртуючими. Це просто вигадана історія. Якщо це не наша канонічна поведінка, то чого ми так кіпішуємо?

– висловилась Оля Цибульська.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Ба більше, співачка знайшла виправдання недосконалій англійській мові Петри.

"Я прогуглила офіційну статистику. На сьогодні трохи більше як 18 відсотків володіють англійською мовою. І це не показник, що ми якісь не такі. Це просто суха статистика, а "Емілі в Парижі" – це просто серіал", – додала Цибульська.

Оля Цибульська про "Емілі в Парижі" / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, шквал критики полетів у творців серіалу "Емілі в Парижі" після емоційного допису Євгенії Гаврилко. Образ киянки Петри, а відповідно й імідж українців, вона назвала недорогим трюком. У відповідь мережа засудила режисерів за жалюгідні стереотипи.