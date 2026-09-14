"Омега" показує українських воїнів без звичних для воєнного кіно шаблонів, інформує 24 Канал. У центрі історії – спецпризначенці під час виконання складних бойових завдань і в моменти, коли вони залишаються поза фронтом. На війні вони роблять надзвичайні речі, але за образом сильного бійця творці фільму пропонують побачити передусім людину – з її емоціями, страхами, переживаннями та мріями.

Ідея стрічки з'явилася ще до початку повномасштабного вторгнення. Продюсер Михайло Ухман певний час жив разом із бійцями підрозділу й дивувався, чому про їхній бойовий шлях і подвиги так мало знають за межами війська. Саме бажання розповісти цю історію стало відправною точкою для майбутнього фільму.

Згодом Михайло Ухман запропонував ідею режисерці Юлії Орленко. Спочатку команда знімала тренування спецпризначенців, однак із початком повномасштабної війни формат роботи змінився. Творці вирушили разом із героями безпосередньо на лінію фронту, щоб показати їхнє життя не лише під час підготовки, а й у реальних бойових умовах.

Омега – Офіційний трейлер (2026)

Так, початковий задум фільму про закритий спецпідрозділ перетворився на значно ширшу історію – відверту, емоційну та людяну. "Омега" дає можливість побачити тих, хто щодня працює на межі можливого, не лише як військових, а й як людей зі своїми почуттями та особистими історіями.

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У 2026 році "Омега" вже представили на 23-му Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. Стрічка увійшла до програми "Архів війни: Фрагменти опору" та отримала Спеціальну відзнаку Громадського радіо.

Фільм також відібрали до Міжнародного конкурсу 18-го NNW International Film Festival у Гдині, Польща. Фестиваль відбудеться у жовтні 2026 року.

До виходу "Омеги" в широкий прокат команда фільму готує ще одну прем'єру. Незабаром відбудеться презентація музичного кліпу на одну з пісень Сашка Положинського, створеного за безпосередньої участі героїв документальної стрічки.

Довідка про фільм