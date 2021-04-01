Театральний вечір вдома: чому варто переглянути безкоштовну виставу "Шинель"

У день народження Миколи Гоголя інноваційний український арт-проєкт "Театр 360 градусів" представляє онлайн-прем'єру відеоспектаклю за його однойменною повістю "Шинель". З 1 до 10 квітня включно усі охочі можуть переглянути його безкоштовно.

У час пандемії, коли чимало кінотеатрів в Україні закрили через епідеміологічну ситуацію, онлайн-вистави стали чудовою альтернативою для любителів кіно та спектаклів. "Театр 360 градусів" пропонує українцям абсолютно безкоштовно переглянути одну з нових робіт їхнього репертуару. І все, що для цього потрібно – реєстрація на сайті та бажання побачити нетипову "Шинель".

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У прем'єрний день ми вирішили підібрати переконливі причини, чому варто звернути увагу на цю виставу.

Це просто, доступно та безкоштовно

Зареєструватись, отримати посилання на онлайн-перегляд на свою електронну скриньку, перейти за посиланням у зручний для вас час та у зручному місці – все дуже просто. Використовувати для перегляду можна і смартфон, адже жодних обмежень автори відео не встановлювали.

На цю онлайн-виставу неможливо запізнитися через корки на дорогах чи затримку на роботі, адже увійти до онлайн-зали можна в обраний при реєстрації день з 12 години і упродовж доби.

Можливість відвідати театр під час локдауну

Поки улюблені театри закриті, українці отримали унікальний шанс подивитися якісну театральну постановку і зробити яскравішими карантинні будні.



Онлайн-вистава "Шинель": де дивитись безкоштовно / Фото Пресслужба

Зворушлива сімейна історія

Влаштуйте сімейний перегляд у домашньому затишку. "Шинель" – це повість зі шкільної програми, тому, можливо, багато українців вже знайомі з історією "маленької людини" Акакія Акакієвича. У будь-якому разі, для підлітка перегляд театру онлайн стане особливим досвідом, після якого інтерес до сучасного мистецтва і літератури точно зросте. Адже театр у смартфоні – це максимально зрозуміло, цікаво і трендово.



"Театр 360 градусів" презентує онлайн-спектакль "Шинель" / Фото Пресслужба

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"Шинель" – спектакль з музикою

Красива та якісна екранізація вистави Театру на Подолі була доповнена стильним саундом. Музику написали сучасні електронні композитори Олександр Філоненко та Дмитро Авксентьєв, а записали її просто у театральній залі у виконанні численного симфонічного оркестру "Віртуози Києва". Таким чином у себе вдома та в навушниках ви почуєте акустичне звучання театру.

"Шинель": дивіться трейлер відеовистави

Вистава вже отримала відзнаки

У День театру, що відзначають 27 березня, проєкт став лауреатом премії "Київська пектораль" та отримав перемогу у номінації "Подія року". Нагородження пройшло не лише з дотриманням карантинних вимог – на вулиці біля зачиненого Театру на Подолі – а ще й креативно та феєрично. Продюсерки проєкту Даша Малахова та Наталія Чижова приїхали отримувати свою пектораль на яскравому кабріолеті та разом із червоною Шинелью – головною героїнею нової вистави проєкту.



Вистава "Шинель" отримала "Київську піктораль" / Фото Пресслужба

Важливі теми подані у театральній манері

Гоголівська історія "Шинель" про Акакія Акакійовича зачіпає важливі соціальні теми. Вона про людину, яка зіштовхнулася з неприйняттям суспільства, глузуванням і булінгом. Постановка зворушить як дітей, так і дорослих, змусить замислитися над речами, які мають змінити свідомість соціуму.

"Коли ми з Наталією Чижовою вибирали спектакль у жовтні, я зрозуміла, що театр – це портал, який допомагає сяяти важливими повідомленнями... Проєкт дуже багатошаровий. Там і доброчинна підтримка для дітей та підлітків із комплексними порушеннями розвитку, і симфонічна музика, і тікток, і рейв", – прокоментувала продюсерка проєкту та акторка Даша Малахова.



Онлайн-вистава "Шинель" / Фото Пресслужба

"Шинель" створили понад 200 професіоналів

2 режисери, 2 композитори, 4 актора, 22 музиканти і більше 200 членів команди працювали над створенням відеовистави "Шинель".

"З моменту вибору постановки і старту роботи над нею пройшло 4 місяці. І ось, ми завмерли в очікуванні, як глядачі по всій Україні будуть дивитися наш другий спектакль "Театру 360 градусів". Попереду 10 днів прем'єр – 10 можливостей подивитися "Шинель" і випробувати звуковий ефект присутності у театральному залі", – зазначила продюсерка Наталія Чижова.

Щоб подякувати творцям за зусилля, варто просто перейти на сайт "Театру 360 градусів" та подивитися постановку. А ще можна показати її близьким, поділитися з друзями та надіслати добровільні оплески команді. Тож не пропустіть театральну прем'єру просто вдома!