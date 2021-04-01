В день рождения Николая Гоголя инновационный украинский арт-проект "Театр 360 градусов" представляет онлайн-премьеру видеоспектаклю по его одноименной повести "Шинель". С 1 по 10 апреля включительно все желающие могут просмотреть его бесплатно.

Во время пандемии, когда многие кинотеатр ы в Украине закрыли из-за эпидемиологической ситуации, онлайн-представления стали отличной альтернативой для любителей кино и спектаклей. " Театр 360 градусов" предлагает украинцам абсолютно бесплатно посмотреть одну из новых работ их репертуара. И все, что для этого нужно – регистрация на сайте и желание увидеть нетипичную "Шинель".

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В премьерный день мы решили подобрать убедительные причины, почему стоит обратить внимание на этот спектакль.

Это просто, доступно и бесплатно

Регистрация, получить ссылки на онлайн-просмотр на свой электронный ящик, перейти по ссылке в удобное для вас время и в удобном месте – все очень просто. Использовать для просмотра можно и смартфон, ведь никаких ограничений авторы видео не устанавливали.

На этот онлайн-спектакль невозможно опоздать из-за пробки на дорогах или задержку на работе, ведь войти в онлайн-залы можно в выбранный при регистрации день с 12 часов и в течение суток.

Возможность посетить театр во время локдауну

Пока любимые театры закрыты, украинцы получили уникальный шанс посмотреть качественную театральную постановку и сделать ярче карантинные будни.



Онлайн-спектакль "Шинель": где смотреть бесплатно / Фото Пресс-служба

Трогательная семейная история

Устройте семейный просмотр в домашнем уюте. "Шинель" – это повесть из школьной программы, поэтому, возможно, многим украинцам уже знакома история "маленького человека" Акакия Акакиевича. В любом случае, для подростка просмотр театра онлайн станет особенным опытом, после которого интерес к современному искусству и литературе точно возрастет. Ведь театр в смартфоне – это максимально понятно, интересно и трендово.



"Театр 360 градусов" представляет онлайн-спектакль "Шинель" / Фото Пресс-служба

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"Шинель" – спектакль с музыкой

Красивая и качественная экранизация спектакля Театра на Подоле была дополнена стильным саундом. Музыку написали современные электронные композиторы Александр Филоненко и Дмитрий Авксентьев, а записали ее просто в театральном зале в исполнении многочисленного симфонического оркестра "Виртуозы Киева". Таким образом у себя дома и в наушниках вы услышите акустическое звучание театра.

"Шинель": смотрите трейлер видеовиставы

Спектакль уже получила награды

В День театра, котор ый отмечают 27 марта, проект стал лауреатом премии "Киевская пектораль" и одержал победу в номинации "Событие года". Награждение прошло не только с соблюдением карантинных требований – на улице у закрытого Театра на Подоле – но и креативно и феерично. Продюсер ы проекту Даша Малахова и Наталья Чижова приехали получать свою пектораль вместе с красной Шинелью – главной героиней нового спектакля – и на ярком кабриолете.



Спектакль "Шинель" получила "Киевскую пиктораль" / Фото Пресс-служба

Важные темы представлены в театральной манере

Гоголевская история "Шинель" об Акакие Акакиевиче затрагивает важные темы. Она о человеке, который столкнулся с неприятием общества, насмешками и буллингом. Постановка тронет как детей, так и взрослых, заставит задуматься над вещами, которые должны изменить сознание социума.

"Когда мы с Натальей Чижовой выбирали спектакль в октябре, я поняла, что театр – это портал, который помогает сиять важными сообщениями... Проект очень многослойный. Там и благотворительная поддержка для детей и подростков с комплексными нарушениями развития, и симфоническая музыка, и тикток, и рейв", – прокомментировала продюсер проекту и актриса Даша Малахова.



Онлайн-спектакль "Шинель" / Фото Пресс-служба

"Шинель" создали более 200 профессионалов

2 режиссеры, 2 композиторы, 4 актера, 22 музыканты и более 200 членов команды работали над созданием видеовиставы "Шинель".

"С момента выбора постановки и старта работы над ней прошло 4 месяца. И вот, мы замерли в ожидании, как зрители по всей Украине будут смотреть наш второй спектак "Театра 360 градусов". Впереди 10 дней премьер – 10 возможностей посмотреть "Шинель" и испытать звуковой эффект присутствия в театральном зале", – отметила продюсер Наталья Чижова.