"Ми випустимо її у світ": в США завершать роботу, над якою працювала Галина Гатчінс до смерті

Перед смертю на знімальному майданчику фільму "Іржа", Галина Гатчінс працювала над амбітною імміграційною історією з режисером Деннісом Хауком. Тепер він планує її закінчити, дозняти "американську" частину фільму і випустити у світ.

У жовтні 2021 року світ дізнався про трагічну долю кінооператорки з України Галини Гатчінс, яка загинула, коли актор і продюсер Алек Болдвін вистрілив з вогнепальної зброї на зйомках фільму "Іржа" у Нью-Мексико.

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В США завершать роботу, над якою працювала Галина Гатчінс до смерті

"Іржа" був не єдиним проєктом, над яким працювала 42-річна Галина на момент її смерті. У вересні 2020 року Гатчінс приєдналася до режисера Денніса Хаука в Ірландії для створення ще не названого твору, дія якого відбувається у 19 столітті. Тепер Хаук намагається закінчити роботу, яку вони розпочали разом.

Вона безперечно була одним з тих операторів-постановників, які жили й дихали кіновиробництвом. У неї не було его. Вона просто хотіла поговорити з усіма і дізнатися про все, що могла,

– сказав Хаук в телефонному інтерв'ю IndieWire.

Фільм розповість про жінку, яка в 19-му столітті тікає з Ірландії та стає мисливицею за головами в суворих умовах американського Дикого Заходу. За словами режисера, хоча в картині присутній елемент помсти, він хотів відійти від умовностей жанру та більш детально дослідити те, як чоловіки ставляться до жінок. Гаук вважає, що це знайшло відгук у Галині.

Зауважимо, Галина Гатчінс встигла зняти сцени в Ірландії, використовуючи для сучасного кіно 65-міліметрову плівку. Сьогодні Хаук шукає фінансування для зйомок сцен, дія яких відбувається в США, і шукає ще ролі другого плану. За словами режисера, людям буде приємно побачити роботу Гатчінс.

На продовження її роботи Хаука надихнув чоловік операторки. Він заохотив режисера, адже добре знає, як Галина вірила у свій проєкт і пишалася ним.

Ми навмисно не хотіли приваблювати до цього проєкту увагу. Я і подумати не міг, що опинюся в ситуації, коли цей фільм когось зацікавить до закінчення його опрацювання. Одного дня ми його завершимо, і було б справді чудово, аби люди побачили її роботу,

– додає Денніс.

IndieWire показав світлини з частини, яку зняла Галина Гатчінс. На фото зображений головний герой фільму, який став свідком вуличної дуелі між двома чоловіками. Зелене тло та відповідний одяг, як у 19 столітті, надають особливого грайливо-комічного відчуття сцени з відлунням "Баррі Ліндона".



Кадр з фільму, який знімала Галина Гатчінс / IndieWire

На іншому фото – закохана пара поміж краси природи та архітектури. Актриса Грейн Гуд, яка зіграла головну роль у фільмі, згадала про хороші робочі стосунки з Галиною: "Я вперше працювала з жінкою-операторкою, і це було дійсно приголомшливо, оскільки історія у фільмі зосереджена навколо жінки", – сказала Гуд.

Вона всього ставилася із турботою та співчуттям. Вона просто хотіла сфотографувати ці маленькі миті. Було напрочуд мати такі стосунки з Гатчінс,

– доповнила вона.



Кадр з фільму, який знімала Галина Гатчінс / IndieWire

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Що відомо про роботу Хаука з Гатчінс

Хаук познайомився з Галиною у 2019 році, коли побачив її у списку перспективних операторів у журналі American Cinematographer. Зрештою вони провели в Ірландії 6 тижнів. Там вони перебували на карантині й більшість часу працювали над фільмом. Дорогоцінну 65-міліметрову плівку режисер роздобув серед відходів зі знімального майданчика фільму "Тенет" Крістофера Нолана. З нею Галина отримала унікальну можливість попрацювати з матеріалом у контексті малобюджетної стрічки. Вона навіть експериментувала зі саморобною установкою для важкої камери, але потім вирішила просто носити її в руках.

"Можна було сказати, що їй дійсно подобалося те, що вона робила", – сказав Десмонд Іствуд, один із двох головних акторів, які з'являлися в сценах в Ірландії. "Це справді про роботу для неї. Вона дуже хотіла реалізувати свій потенціал. Це відчували усі на знімальному майданчику".



Гатчінс і Хаук / IndieWire

Посмертно Галину Гатчінс включили до Американського товариства кінооператорів. "Одного дня це з’явиться на великому екрані, – сказав Денніс. – Я вважаю, що це чи не найкраща її робота, і ми випустимо її у світ".