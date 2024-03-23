"Оппенгеймер" і не тільки: 3 найкращі історичні фільми

"Оппенгеймер" завоював серця глядачів і кінокритиків та став одним з найкращих та найкасовіших фільмів року. Та це не єдина вдала історична стрічка, яка заслуговує на перегляд. Скористайтесь нашою добіркою, якщо вам до вподоби картини, які розповідають про минуле.

Кіно 24 підібрав кілька історичних фільмів, які є одними з найкращих в цій категорії та здобули немало нагород. Вони підкорюють грою акторів та тим, як передають атмосферу давніх часів.

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"Оппенгеймер"

: 2023: Крістофер Нолан: 8.3

Справедливим буде почати добірку саме з цього фільму. Це біографічна історична драма, створена культовим режисером Крістофером Ноланом. Головну роль виконав Кілліан Мерфі – він зіграв фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Фільм розповідає про його життя і "Мангеттенський проєкт", у рамках якого створили першу ядерну зброю, а також його подальші докори сумління і судові слухання.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер онлайн

Кінокартина стала однією з найкращих у 2023 році та отримала 7 статуеток премії Оскар, зокрема в категорії "Найкращий фільм".

"Список Шиндлера"

: 1993: Стівен Спілберг: 9.0

Історичний фільм-драма створений за мотивами роману Томаса Кініллі "Ковчег Шиндера". Події розгортаються у 1939 році, коли польських євреїв масово переселяють до Краківського гетто. Це реальна історія Оскара Шиндлера – бізнесмена з Німеччини, який готовий захистити єврейських біженців. Навіть, якщо потрібно ризикувати своєю роботою і прибутком.

"Список Шиндлера": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що Стівен Спілберг довго сумнівався, чи справді у нього достатньо досвіду, аби створити фільм про Голокост. Але після спілкування з одним з "євреїв Шиндлера" він таки наважився на знімання. Кажуть, що єврейські традиції відбилися на вихованні дітей режисера. Стрічка отримала 7 Оскарів та чимало інших нагород.

"Гладіатор"

: 2000: Рідлі Скотт: 8.5

Американський історичний бойовик розповідає про події, що відбувалися у 180 році. У його центрі - іспано-римський генерал Максимус. Коли син імператора Марка Аврелія вбиває батька та захоплює трон, полководець зазнає зради. Максимусу доводиться стати рабом, тому в його серці визріває бажання помсти. Він здобуває успіху на гладіаторській арені та хоче відплатити за смерть родини та імператора.

"Гладіатор": дивіться трейлер онлайн

Варто зауважити, що сюжет скоріше вигадка, аніж зображення історичної дійсності. Але неможливо оминути неймовірні акторські здібності Рассела Кроу і Хоакіна Фенікса. Стрічка нагороджена 5 Оскарами та перебуває у лідерах серед усіх фільмів.

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