Опустіть залізну завісу навколо Росії, – українські кінодіячі хочуть повної ізоляції ворога

Українські режисери Валентин Васянович, Антоніо Лукіч, Наріман Алієв, Аліна Горлова та інші публічно підтримали Україну. Вони вимагають міжнародну спільноту ізолювати Росію.

За словами кінематографістів, необхідно, щоб міжнародна кіноспільнота підтримала бойкот російських фільмів і культури. Окрім цього припинила будь-яку співпрацю з ворожою Росією.

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Антоніо Лукіч

Відомо, що режисер вивіз своїх дітей із зони бойових дій, але йому не вдалося забрати матеріали нового фільму.

"Ми працювали над ним понад два з половиною роки, – каже режисер. – Ми фільмували у Києві, Лубнах і Люксембургу та дуже старалися… Мені не вдалося забрати матеріали фільму в безпечне місце. Тож тепер просто сподіваємося, що їх не знищать. Але хіба це зараз має значення? Не зовсім… Тепер важливі інші речі".



Антоніо Лукіч / Фото "Української правди"

Наріман Алієв

Наріман Алієв сказав, що кремлівська російська культура "завжди була інструментом легалізації злочинів, скоюваних їхньою владою".

Російські солдати та бомби не відрізняються від пропагандистської зброї, яка, може, й не вбиває людей напряму, але виправдовує ці звірства чи відволікає від них і зміщує фокус уваги з головного. За мовчазної згоди своїх громадян, Росія вбиває невинних людей в Україні.



Наріман Алієв / Фото Альони Лобанової

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Валентин Васянович

За словами Валентина Васяновича, "Росія завжди використовувала культурні та мистецькі здобутки, щоб прикрити свої агресивні дії". Зараз "необхідно опустити залізну завісу навколо Росії, а також припинити будь-яку культурну співпрацю з представниками країни-терористки, яка загрожує знищити весь світ".



Валентин Васянович / Фото "Нового українського кіно"

Аліна Горлова

За словами режисерки, доки Росія "не визнає помилковості своїх дій чи поки її не буде засуджено згідно з всіма міжнародними законами, я вважаю неприпустимою будь-яку репрезентацію чи підтримку російського кіно".



Аліна Горлова / Фото пресслужби Держкіно

Роман Бондарчук

Роман Бондарчук порівняв війну Росії проти України зі ставленням до німецьких митців і прибічників нацистського режиму. За його словами, культура, яку підтримує Росія, "підготувала ідеологічне підґрунтя для цієї війни… Після війни, коли існуванню України не загрожуватимуть танки та ракети, можна буде повернутися до неї, вивчати її, досліджувати, структурувати. Подібно до того, як сьогодні ми вивчаємо фільми Ріфеншталь або роботи Ваґнера".

На думку Бондарчука, сьогодні можуть в театрах показувати хіба "Лебедине озеро", це буде розумним рішенням і підтримкою російської культури.



Роман Боднарчук / Фото "Детектор медіа"

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