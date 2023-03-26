Від "Володаря перснів" до "Хоббіта": найкращі фільми з Орландо Блумом, який приїхав до Києва

До Києва прибув відомий британець Орландо Блум. Актор є послом доброї волі UNICEF та має на меті підтримати українських дітей. Що відомо про Блума та у яких фільмах знімався – розповідаємо далі.

Орландо Блум здобуває номінації за кожну свою роль. Усі фільми, в яких з’являвся цей актор, ставали популярними та отримували численні нагороди. Його улюблені жанри – історичні картини та фентезі, які захоплюють та не дають відірватися ні на мить.

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Світову славу Орландо здобув завдяки ролям у культових фільмах "Володар Перстнів" та "Хоббіт", де він втілив образ відважного молодого ельфа Леголаса. Він також зіграв у яскравій серії "Пірати Карибського моря", історичних фільмах "Мушкетери", "Царство небесне", "Троя", а також спробував свої сили у драматичних стрічках "У пошуках вогню" та "Головна вулиця".

У підбірці 24 Каналу ви зможете знайти найпопулярніші фільми з Орландо Блумом та обрати той, який вам цікавий, щоб переглянути його онлайн.

Найкращі фільми з Орландо Блумом

"Володар перснів: Хранителі персня", 2001 рік

У цьому епічному фентезі Орландо Блум зіграв роль ельфа Леголаса, який допомагає головному герою Фродо Бегінсу доставити Кільце до Мордору. Фільм здобув 4 нагороди Оскар і став першим у трилогії "Володар Перснів".

Орландо Блум у ролі Леголаса / New Line Cinema

"Хоббіт: Пустка Смога", 2013 рік

Це другий фільм у трилогії "Хоббіт", де Орландо Блум повернувся до ролі Леголаса. Фільм отримав 3 нагороди Оскар і був великим комерційним успіхом.

Орландо Блум у ролі Леголаса / New Line Cinema

"Мушкетери", 2011 рік

У цьому пригодницькому фільмі Орландо Блум зіграв роль герцога Бекінгемського, який стикається з трьома мушкетерами. Фільм був відзначений за дивовижні бойові сцени та виняткову візуальну ефектність.

Орландо Блум у ролі герцога Бекінгема / Constantin Film

"Царство небесне", 2005 рік

У цьому історичному фільмі Орландо Блум зіграв роль коваля Баліана I Ібеліна, у якого помер син, а дружина наклала на себе руки. Події відбуваються у Франції 1184 року. Фільм був високо оцінений за візуальну ефектність та історичну вірогідність.

Орландо Блум у ролі Баліана / Twentieth Century Fox

"Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини", 2003 рік

У цій культовій стрічці Орландо Блум зіграв роль Вільяма Тернера, що змагається з піратом Джеком Спероу за перлину. Фільм було номіновано на нагороду MTV Movie Awards як найкраща стрічка.

Орландо Блум у ролі Тернера / Walt Disney Pictures

Цікаво.

Орландо Блум приїхав до України: коротко про головне

Орландо Блум є відомим активістом з охорони навколишнього середовища, а також підтримує низку благодійних організацій, зокрема, UNICEF. Він також володіє рестораном в Лондоні та має свою фешн-лінію одягу. Виховує сина Флінна від свого шлюбу з американською акторкою Мірандою Керр, а також має доньку Дейзі від свого шлюбу з американською співачкою Кеті Перрі.

Американський актор Орландо Блум приїхав до України, сьогодні, 26 березня. Він поспілкувався з українцями та відвідав дітей у дитячому центрі "Спільно".

Востаннє Блум він був в нашій країні у 2016 році. Тоді зірка відвідав Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь, Київ і Харків. За словами актора, він і подумати не міг, що війна розростеться на всю територію України.

Сьогодні я прибув до України вперше після поїздки з 2016 року. Відтоді як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитись на всю країну. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у дитячій точці,

– написав актор у своїх соцмережах.



Орландо Блум зустрівся з українськими дітьми / UNICEF Ukraine

Крім того, актор пройшов іспит "на українця", який не можуть пройти багато іноземців – сміливо вимовив слово "Укрзалізниця".