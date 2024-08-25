Готуємося до осені: 4 фільми та серіали про освіту й навчання

Вже за кілька днів літо зміниться осінню, а навчання для багатьох прийде на заміну відпочинку. Школа та університет – місце, де проходить значна частина життя людини. Там вона стикається з першими проблемами, пізнає світ та саму себе.

Саме тому історії про підлітків та школярів в освітній атмосфері втілюють у фільмах та серіалах. Це можливість дізнатися більше про проблеми своїх однолітків, дітей чи онуків. Кіно 24 розповість про кіно про освіту й навчання, які варто подивитися.

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"Сором"

Норвезький телесеріал реалістично розповідає про життя старшокласників у школі Хартвіга Ніссена. Герої намагаються зрозуміти, ким вони хочуть стати, пізнають справжню дружбу та романтичні стосунки, стикаються з викликами. Творчиня серіалу багато спілкувалась з підлітками, щоб зрозуміти найактуальніші проблеми, та способи боротьби з ними.

"Сором": дивіться трейлер онлайн

"Сексуальна освіта"

У центрі сюжету – син сексологині й сором'язливий юнак Отіс, який раптово для себе будує бізнес з подругою Мейв, даючи поради іншим школярам щодо статевих стосунків. У кожному сезоні підіймаються важливі теми, як-от психологічні аспекти сексу, жіноча сексуальність, а ще стосунки між батьками та дітьми, рівність і толерантність, фемінізм.

"Сексуальна освіта": дивіться трейлер онлайн

"Спілка мертвих поетів"

Фільм розповідає про вчителя Джона Кітінга, який надихає своїх учнів на зміни та пробуджує у них інтерес до свого предмета. Юні хлопці й дівчата вирішують дослідити шкільні роки самого Кіттінга і відроджують "Спілку мертвих поетів", до якої входив їх вчитель свого часу.

"Спілка мертвих поетів": дивіться трейлер онлайн

"У ритмі серця"

Головна героїня фільму – дівчинка Рубі, яка мешкає у містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат не чують, тому Рубі допомагає їм спілкуватися з іншими людьми. 17-річна дівчина хоче стати співачкою, але вона не може залишити сім'ю. Так вона постає перед складним моральним вибором.

"У ритмі серця": дивіться відео онлайн