10 найяскравіших образів з червоної доріжки Оскару-2021

Грандіозна церемонія Оскару розпочалась вночі з 25 на 26 квітня у Лос-Анджелесі. Зважаючи на важкий 2020-й рік через пандемію коронавірусу, фанати чекали не лише на нагородження статуетками, а й на червону доріжку.

Оскільки знаменитості торік рідко тішили фанатів своїми образами на церемоніях та преміях, червону доріжку Оскара-2021 усі чекали з нетерпінням. Зірки змогли продемонструвати на події свої найкращі образи, які ретельно готували та продумували зі стилістами.

Варто знати Переможці Оскара-2021: список лауреатів престижної премії

Які зірки зуміли справити найкраще враження на фанатів, своїх колег та журналістів – дивіться у фотодобірці Showbiz 24.



Аріана Дебозе у сукні Versace / Фото Getty Images



Реджина Кінг у сукні Louis Vuitton / Фото Getty Images



Аманда Сейфрід у сукні Armani / Фото Getty Images



Лора Дерн у платті Oscar de la Renta / Фото Getty Images



Кері Малліган у сукні Valentino / Фото Getty Images



H.E.R. у костюмі-сукні Dundas / Фото Getty Images



Різ Візерспун у сукні Christian Dior / Фото Getty Images



Зендея у сукні Valentino / Фото Getty Images

Андра Дей у платті Vera Wang / Фото Getty Images



Марго Роббі у сукні Chanel / Фото Getty Images