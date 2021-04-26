10 найяскравіших образів з червоної доріжки Оскару-2021

Джерело:24 канал
Грандіозна церемонія Оскару розпочалась вночі з 25 на 26 квітня у Лос-Анджелесі. Зважаючи на важкий 2020-й рік через пандемію коронавірусу, фанати чекали не лише на нагородження статуетками, а й на червону доріжку.
Оскільки знаменитості торік рідко тішили фанатів своїми образами на церемоніях та преміях, червону доріжку Оскара-2021 усі чекали з нетерпінням. Зірки змогли продемонструвати на події свої найкращі образи, які ретельно готували та продумували зі стилістами.
Варто знати Переможці Оскара-2021: список лауреатів престижної премії
Які зірки зуміли справити найкраще враження на фанатів, своїх колег та журналістів – дивіться у фотодобірці Showbiz 24.
Аріана Дебозе у сукні Versace / Фото Getty Images
Реджина Кінг у сукні Louis Vuitton / Фото Getty Images
Аманда Сейфрід у сукні Armani / Фото Getty Images
Лора Дерн у платті Oscar de la Renta / Фото Getty Images
Кері Малліган у сукні Valentino / Фото Getty Images
H.E.R. у костюмі-сукні Dundas / Фото Getty Images
Різ Візерспун у сукні Christian Dior / Фото Getty Images
Зендея у сукні Valentino / Фото Getty Images
Марго Роббі у сукні Chanel / Фото Getty Images