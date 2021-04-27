Оскар-2021 побив антирекорд переглядів: ще в історії церемонії такого не було

Джерело:Los Angeles Times
Церемонію вручення кінопремії Оскар-2021, яку транслював телеканал АВС, подивилася рекордно низька кількість американців – всього 9,85 мільйонів. Це на 58% менше, ніж у 2020 році. Ще жодного разу аудиторія Оскара не опускалася нижче за 10 мільйонів глядачів.
Цьогорічна церемонія Оскара була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно у двох мальовничих локаціях: на історичній Union Station у Лос-Анджелесі та у знаменитому театрі "Долбі". Вручення нагород відбулося в ніч на 26 квітня.
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Американська кіноакадемія докладала усіх зусиль для того, щоб зробити подію найочікуванішим вечором у світі кіноіндустрії. Організатори відмовилися від промов зірок через Zoom і скоротили основну частину трансляції до 3 годин, прибравши всі музичні номери до пре-шоу. Однак навіть ці заходи й новаторська режисура церемонії від Стівена Содерберга (режисера "Зараження") не допомогли. Якщо брати до уваги аудиторію від 18 до 49 років, то падіння ще більше – 64,2%.
Якими були антирекорди в інших роках (згідно з даними каналу АВС):
Основною причиною низького рейтингу престижних премій називають пандемію коронавірусу. Наприклад, 7 років тому трансляція Оскара зібрала понад 40 мільйонів глядачів.
В обидвох премій цей показник на більш ніж 50% менший, аніж минулого року.
Зниження рейтингу не зачепило улюблених спортивних подій та інших розважальних програм: