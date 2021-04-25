Церемонія вручення Оскар-2021: онлайн-трансляція шоу

Американська кіноакадемія проводить 93 церемонію вручення премій Оскар. У 2021 році на глядачів чекало особливе шоу, про що організатори оголосили перед стартом онлайн-трансляції.

Урочиста церемонія Оскар-2021 пройде у 2 мальовничих локаціях Лос-Анджелеса, а на шоу завітають не тільки номінанти премії, але й топові актори Голлівуду. Бред Пітт, Рене Зеллвегер, Хоакін Фенікс, Геллі Беррі, Зендея, Гаррісон Форд, Різ Візерспун та інші представники Голлівуду вручатимуть переможцям золоті статуетки.

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Тема вечора – "Історії мають значення". Американська кіноакадемія вирішила акцентувати увагу не на премії, а на лауреатах Оскара-2021, які під час шоу розкажуть більше про себе і свою творчість. Продюсером заходу виступив режисер Стівен Содерберг, який ще перед початком церемонії анонсував, що шоу нагадуватиме повноцінний фільм у стилі Голлівуду, тож пропустити онлайн-трансляцію просто неможливо.

Вручення Оскар-2021 розпочнеться 26 квітня об 1 годині ночі за київським часом. Всі деталі шоу – дивіться з Kino 24.

Онлайн-трансляція Оскар-2021: дивіться відео

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