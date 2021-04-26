Поки до старту урочистої церемонії нагородження Оскар-2021 залишаються лічені хвилини, актори залюбки діляться у мережі за лаштунками шоу. Як проходила підготовка до гучної події – дивіться у матеріалі.

Як відомо, червону доріжку Оскара встановили не тільки біля Dolby Theatre. Ще однією локацією для виходу кінозірок буде залізнична станція Union Station. Перші запрошені гості Американської кіноакадемії вже прибули на місця та насолоджуються увагою камер.

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Та не всі топові актори Голлівуду зможуть покрасуватись на червоній доріжці через карантинні обмеження. Тому представники Оскара влаштують включення з помешкань кінозірок. Хто і як готується до 93 престижної церемонії – дивіться у фоторепортажі.

Різ Візерспун

Актриса Різ Візерспун стала однією з тих, хто вручатиме нагороди переможцям. Та перед тим, як одягнути святкове вбрання, красуня поділилась в інстаграмі знімком у світшоті з написом "Оскар".

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Гленн Клоуз

Побуває на церемонії і актриса Гленн Клоуз, яка претендує на нагороду в номінації "Найкраща актриса другого плану". В інстаграмі вона показала, як проводила час перед виходом на червону доріжку Оскара. В халаті і зі склянкою напою в руках: здається, Гленн не сумувала, поки очікувала на старт шоу.

Кері Малліган

Претендентка на звання "Найкраща актриса року" Кері Малліган покликала цілу команду візажистів та стилістів перед церемонією Оскар-2021. Ймовірно, сама актриса дуже зосереджена на події, тому перші її кадри опублікувала візажистка Джорджі Ейсделл.

Лора Дерн

А от Лора Дерн почала підготовку до Оскара з перевірки на коронавірус. До слова, всі запрошені гості пройдуть тест.

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Марія Бакалова

Перший Оскар може отримати актриса Марія Бакалова. Вона знялась у фільмі "Борат 2" та завдяки сатиричній стрічці вже виборола престижні кінонагороди. На червоній доріжці Оскара Марія Бакалова постане у розкішній світлій сукні, що нагадувала образ нареченої. Перед своїм виходом актриса поділилась першим фото, яке підкорило мережу.

Андра Дей

Актриса Андра Дей створила для своїх підписників цікаве відео, де покзала підготовку до Оскара. Ролик нагадував рекламу на телебаченні або ж фрагмент фільму, що вразило її прихильників.